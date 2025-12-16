Українці повинні декларувати дохід з OnlyFans, навіть якщо акаунт видалили – податкова
- Українці повинні декларувати доходи з платформи OnlyFans, навіть якщо акаунт видалено, оскільки це іноземне джерело доходу.
- Податкове законодавство України вимагає сплачувати податок на доходи та військовий збір, незалежно від доступу до виписок чи звітів.
Платформа OnlyFans – це іноземне джерело доходу деяких українців, з якого теж потрібно сплачувати податки й декларувати. Проте інколи визначити суму доходів та підтвердити їх майже неможливо, бо акаунт користувача був видалений.
Як декларувати доходи з OnlyFans?
Згідно з Податковим кодексом України, фізичні особи-резиденти сплачують податок на доходи як з доходів, отриманих в Україні, так і з іноземних джерел, пише 24 Канал з посиланням на ДПС.
OnlyFans розглядається саме як іноземне джерело доходу. Якщо дохід отримано з іноземного джерела, його обов’язково включають до загального річного оподатковуваного доходу.
Платник податків має подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити:
- податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною ПКУ;
- військовий збір, оскільки такі доходи є базою його оподаткування.
Навіть якщо акаунт на платформі видалений і платник не має доступу до виписок або звітів, обов’язок ведення обліку доходів залишається. Податкове законодавство зобов’язує:
- вести облік доходів і витрат у необхідному обсязі;
- самостійно визначати суму загального річного оподатковуваного доходу;
- зберігати документи та інформацію, пов’язані з оподаткуванням.
Що відомо про діяльність OnlyFans в Україні?
OnlyFans встановила рекорд за прибутковістю на одного співробітника — 37,6 мільйонів доларів, завдяки бізнес-моделі, що базується на контенті користувачів. Компанія має менше ніж 50 працівників і генерує прибутки, що перевищують результати таких технологічних гігантів, як Apple, Google, та Meta.
Українські моделі на OnlyFans заробляють близько 10 тисяч доларів щомісяця, але чистий дохід зменшується через податки і витрати. ДПС почала перевірки доходів українських користувачів OnlyFans після отримання даних про прибуток за 2020 – 2022 роки.
Українці, які отримували доходи від OnlyFans у ці роки, не сплатили податки на суму 384,7 мільйонів гривень. Незважаючи на кримінальну відповідальність за порнографічний контент в Україні, податкові органи продовжують вимагати сплати податків із доходів творців контенту на OnlyFans.
Загалом OnlyFans виплатила 25 мільярдів доларів творцям контенту з моменту запуску у 2016 році. Платформа отримує 20% від доходів моделей за перегляди чи підписки.