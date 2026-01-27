Оновлення вже у лютому: один з мобільних операторів змінює деякі правила
- Один з популярних мобільних операторів з 6 лютого змінює умови продовження терміну дії номера для абонентів передплати, зберігаючи загальний термін дії в 365 днів.
- Для продовження терміну дії номера потрібно поповнити рахунок на суму від 30 гривень або оплатити основні пакети послуг.
На абонентів Київстару з 6 лютого чекає оновлення щодо терміну дії номера. Оператор пояснив, що треба зробити, аби не втратити номер та спростити послуги мобільного зв’язку.
Які зміни готує Київстар?
Умови щодо продовження терміну дії номера зміняться для абонентів передплати, повідомляє Київстар.
Дивіться також Мережа Київстару в повному блекауті у деяких областях: які прогнози
Загальний термін дії номера залишається 365 днів, однак тепер він поділяється на два етапи:
- Упродовж перших 274 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу номер перебуває в активному стані, ви можете користуватися всіма послугами.
- Далі – призупинений стан ще на 91 день. Коли ваш номер у призупиненому стані, ви можете поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки на сервісні номери..
Як продовжити термін дії номера Київстар?
- Поповніть рахунок на суму від 30 гривень одним платежем.
- Оплатіть основний пакет послуг на 4 тижні або місяць, чи денний пакет послуг. Якщо ви користуєтеся тарифом з оплатою за рік чи пів року, то термін дії номера буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг.
Зауважте! Такі послуги як "Екстра гроші" або переказ коштів не продовжують термін дії.
Як змінилися деякі тарифи Київстар, Vodafone і lifecell у січні?
Київстар з 6 січня 2026 року увів два нові тарифи для домашнього інтернету: "Оптимальний" та "Комфортний". Також деякі мобільні тарифи Київстар, включаючи лінійку LOVE UA, зросли у ціні з 18 грудня 2025 року через зростання вартості ключових ресурсів, таких як електроенергія.
Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запровадили принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат.
З 1 січня також почалося оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium)