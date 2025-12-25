Нові правила для ФОП впроваджують вже у 2027 році: чи будуть штрафи
- З 2027 року малі підприємці в Україні платитимуть ПДВ, з автоматичною реєстрацією платників.
- Передбачений перехідний період для навчання та тестування нових систем, у Мінфіні розповіли, чи будуть застосовувати штрафи.
З 1 січня 2027 року малі підприємці в Україні будуть платити ПДВ. Мінфін уже узгоджує певні нюанси, такі як автоматична реєстрація, формування кредиту та питання штрафів.
ПДВ для ФОПів у 2027 році: які будуть зміни
Зміни стосуються впровадження ПДВ для платників єдиного податку та спрощенню адміністрування податків, пише 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.
Дивіться також Готують масштабні зміни: навіщо Україні реформувати податкову систему для ФОПів
Зокрема, будуть діяти такі правила:
- Автоматична реєстрація та сервісний підхід
Мінфін разом із податковою службою розробляє механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОП, які за обсягом операцій зобов’язані стати платниками ПДВ.
- Формування кредиту
ФОПам, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 місяців перевищує нормативний поріг, планують дати період для накопичення податкового кредиту.
- Податкова накладна та декларація "в один клік"
Планується автоматичне попереднє заповнення декларацій в електронному кабінеті платника, податкових накладних та інших відомостей ДПС. Для ФОП звітний період планують збільшити з місячного до квартального.
- Перехідний період та заборона штрафів
2027 рік вважатиметься перехідним: передбачають певний період відтермінування, необхідний на навчання, створення застосунків та їх тестування. В цей період штрафи за помилки в адмініструванні ПДВ не будуть застосовувати.
Що відомо про запровадження змін для ФОП?
Наразі Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.
Українська влада не буде скасовувати пільги для ФОП, проте хоче вирівняти правила для підприємців на спрощеній системі та платників ПДВ, щоб запобігти ухиленню від податків великим бізнесом.
Законопроєкт про ПДВ для ФОПів може набрати чинності 1 січня 2027 року, дозволяючи бізнесу підготуватися. Тоді ФОПи 3-ї групи з лімітом в 1 мільйон стануть платниками ПДВ, а ставка їх єдиного податку знизиться з 5% до 3%.
На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року). Проте згодом ПДВ може скласти 20% з доходу, якщо ФОП не отримає зареєстрованих податкових накладних від своїх постачальників.