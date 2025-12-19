До 700 тисяч гривень: скільки в рік платитимуть ФОПи, якщо запровадять ПДВ
- Міністерство фінансів пропонує запровадити ПДВ для ФОПів 2-3 груп, чий дохід перевищує 1 мільйон гривень, що може збільшити бюджет на 40 мільярдів гривень.
- Законопроєкт передбачає, що з 2027 року ФОПи можуть сплачувати до 700 тисяч гривень ПДВ на рік, зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи, та виключення для електронних резидентів.
Понад пів мільйона ФОПів по всій країні мушені будуть платити ПДВ з 2027 року, якщо законопроєкт Мінфіну ухвалять. Це принесе в держбюджет додаткові мільярди, проте може негативно вплинути на малий бізнес.
Скільки ПДВ сплатять ФОПи?
660 тисяч ФОП змушені будуть платити податок на додану вартість, пише 24 Канал з посиланням на нардепку Ніну Южаніну.
Міністерство фінансів оприлюднило попередній проєкт про реєстрацію платниками ПДВ ФОПів 2-3 груп, чий дохід за рік перевищує 1 мільйон гривень. За розрахунками Мінфіну це має принести в бюджет додаткових 40 мільярдів гривень.
За словами Южаніної, на одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року). Проте згодом ПДВ може скласти 20% з доходу, якщо ФОП не отримає зареєстрованих податкових накладних від своїх постачальників.
Тоді сума сплати ПДВ на одного ФОП складе від 220 тисяч до 740 тисяч гривень в рік (це 20% із середнього обороту).
Пропозиція щодо ПДВ для ФОП
Мінфін виніс на публічне обговорення законопроєкт, який може вступити в дію з 1 січня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.
Мета законопроєкту – зробити правила однаковими для бізнесу з подібними оборотами, обмежити використання спрощеної системи для агресивної оптимізації. Також планують подолати схеми дроблення бізнесу, "сірого імпорту" та контрабанди, при цьому захистивши чесний малий бізнес.
Що саме пропонується:
- Час на підготовку. Закон набере чинності лише з 1 січня 2027 року. Це дає бізнесу та державі достатньо часу для налаштування процесів та переходу без стресу.
- Зміна ставки для ФОП 3-ї групи. Якщо ви на 3-й групі (5%) і досягнете ліміту в 1 мільйон, ви станете платником ПДВ, а ваша ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%.
- Виняток для Е-резидентів. Вимога щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на платників єдиного податку 3 групи – електронних резидентів (е-резидентів).
- Цифровізація. Реєстрація та звітність відбуватимуться онлайн.
Скандальне скасування пільг для ФОП: передумови і наслідки
Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.
МВФ, зокрема, вимагало скасувати пільги для ФОПів 2 – 3 групи, що змусить їх переходити на загальну систему оподаткування. Одна з вимог роботи у такі системі – сплата ПДВ.
За словами економіста Олега Гетмана, перехід на загальну систему оподаткування стане тягарем для малого й мікробізнесу з огляду на її складність. Варто зауважити, що навантаження зросте не тільки на ФОПів, а й на податкову