Власні кошти на рахунку ФОП: як правильно переказати гроші чоловіку чи дружині

Підприємцям не варто забувати, що банківська виписка для податківця є передусім списком потенційних доходів. Тож перекази на рахунок ФОП від родичів – наприклад, чоловіка чи дружини – можуть викликати запитання під час моніторингу.

Чи вважають переказ власних коштів доходом?

І хоча доходом визнають лише отримані безпосередньо від провадження підприємницької діяльності кошти, є декілька важливих нюансів. Деталі пояснили на порталі "Дебет-Кредит".

Якщо в призначенні платежу зазначено щось на кшталт "переказ особистих коштів дружині" або "сімейні заощадження", надходження не мають потрапляти під єдиний податок.

Адже, відповідно до законодавства, майно подружжя є спільним. Тож коли чоловік переказує гроші на рахунок дружини-ФОПа, йдеться про переміщення сімейних коштів, а не комерційний дохід.

Зверніть увагу! Це правило діє лише для офіційно зареєстрованого шлюбу. Якщо ж пара живе у цивільному шлюбі, переказ від партнера можуть визнати доходом від третьої особи.

Як правильно переказати власні кошти на рахунок ФОПа?

Щоб переказ або внесення "своїх" грошей не закінчилися донарахуваннями, дотримуйтеся таких правил:

по-перше, кошти повинні мати легальне джерело походження, з якого вже сплачено обов'язкові податки (як-от зарплата, дивіденди, продаж майна тощо);

по-друге, наявність підтверджувальних документів (довідки про доходи, дані з реєстрів, декларації та інші папери).

Окрім того, підприємцям радять не забувати про фінансовий моніторинг банку, який може спрацювати навіть раніше за податкову службу. Якщо сума значна, а підтвердження джерела коштів немає, банк може зупинити операцію чи заблокувати рахунок.

Як правильно оформити призначення платежу?

У полі "Призначення платежу" варто залишати чіткі та однозначні формулювання, які вказують на природу надходження.

Якщо йдеться про повернення готівкової виручки або коштів, раніше знятих із рахунку ФОП, доречно писати "Виручка за (період)", який має збігатися зі звітністю.

Якщо джерелом є ваша зарплата чи інші особисті доходи, краще уникати слова "виручка". Наприклад, для подружжя доцільно "переказ особистих коштів чоловіку/дружині. Без ПДВ".

Натомість нечіткі фрази на кшталт "поповнення обігових коштів" або "фінансова допомога" без належного оформлення можуть привернути зайву увагу.

Що ще варто знати ФОПам?