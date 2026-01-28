Спростити процедуру: бізнес просить змінити правила перереєстрації авто

Українські компанії скаржаться, що попри зміни в законодавства, процедуру перереєстрації вживаних авто досі не спростили. Це потрібно зробити, щоб автобізнес міг самостійно це зробити, а покупці мали менше клопоту.

Як можуть змінити правила перереєстрації авто?

Бізнес досі не може повноцінно скористатися спрощеною процедурою перереєстрації вживаних автомобілів, пише ЄБА.

Йдеться про практичну реалізацію постанови Кабінету Міністрів №963, яка мала б дозволити автобізнесу самостійно перереєстровувати авто на покупців.

Хоча постанова набрала чинності ще 15 серпня 2025 року, відповідний функціонал у програмі повноцінно так і не запрацював. Через це компанії не мають технічної можливості оформлювати від імені покупців довіреності в простій письмовій формі через Єдиний державний реєстр МВС. Чому це важливо для ринку та клієнтів?

Спрощення процедур. Покупець вживаного авто за принципом «єдиного вікна» має отримати можливість оформити довіреність у простій письмовій формі у продавця авто. Це значно економить час.

Право на перереєстрацію. На підставі такої довіреності бізнес, який реалізував авто, може самостійно завершити процес його перереєстрації на нового власника.

Усунення технічних бар'єрів. Відсутність оновлень у програмному забезпеченні фактично блокує виконання чинної законодавчої норми.

Через це Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра внутрішніх справ України, а також до керівника Головного сервісного центру МВС з проханням сприяти якнайшвидшому доопрацюванню програмного забезпечення.

Це забезпечить бізнесу технічну можливість надавати послуги з перереєстрації вживаних авто в повному обсязі, як того вимагає чинне законодавство.

Що відомо про оформлення, продаж й розмитнення авто в Україні?