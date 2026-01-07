Після закриття ФОП підприємців перевіряють: коли чекати податкову

Після закриття ФОП податкова служба навідується з перевіркою, аби дізнатися, чи всі правила були дотримані і чи не залишилося боргів. Проте такої перевірки можна чекати роками, а інколи її взагалі не призначать.

Як довго можна чекати податкову?

Після закриття ФОПа податкова формально має право провести перевірку, пише 24 Канал з посиланням на buh.ua.

ФОП перебуває на обліку в податковій одразу у двох статусах: як платник податків і як платник ЄСВ. Після державної реєстрації припинення діяльності з обліку ФОПа автоматично не знімають. Для податкової людина залишається тією, що вела підприємницьку діяльність, а отже, може підпадати під перевірку.

Насправді ця процедура може не відбуватися роками, але потім податкова несподівано з’явиться. Податкова може провести перевірку щодо податків у межах трьох років (1 095 днів), але ці строки залежать від конкретної історії ФОП. Водночас термін зберігання документів при ліквідації – не менше 5 років.

Коли перевірки може не бути?

Є умови, за яких податкова зазвичай не ініціює перевірку:

звітність подана з нульовими показниками або не подавалася через відсутність об’єктів оподаткування;

подано звітність з ЄСВ;

на банківських рахунках не було руху або рахунки закриті;

немає доходів від податкових агентів, крім тих, з яких податки вже сплачені;

відсутні наймані працівники та виплати за цивільноправовими договорами;

немає боргів з податків, ЄСВ та інших платежів;

відсутні розстрочки, судові оскарження або виконавчі провадження.

