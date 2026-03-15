Не довіряйте на слово: як за кілька хвилин дізнатися, чи компанія справді існує

Успішний бізнес ґрунтується не лише на правильній стратегії, але й на вірному виборі партнерів. Щоб не натрапити на шахраїв чи банкрутів, перед початком роботи з компанією варто перевірити, чи існує вона взагалі.

Як перевірити компанію в реєстрі?

Завдяки цифровізації державних послуг в Україні базову перевірку підприємства можна провести за кілька хвилин, скориставшись державними реєстрами та онлайн-сервісами, де зберігаються офіційні дані про бізнес, пише "Мінфін".

Найперше фахівці радять звернутися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР).

Ця база містить головну інформацію, яку треба знати про бізнес-партнера:

дату реєстрації підприємства;

юридичну адресу;

керівників компанії;

види її діяльності;

та нинішній статус підприємства, тобто чи не перебуває вона у процесі ліквідації.

Якщо компанію не вдається знайти в цьому реєстрі, то варто поставити під сумнів її легальність.

Важливо! За словами експертів, шукати бізнес-партнера зручніше за кодом ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ІПН (для ФОПів). Адже пошук за назвою може видати десятки схожих результатів та призвести до помилок.

Навіщо перевіряти через податкову?

Також важливо перевірити податковий статус підприємства. Для цього потрібно зайти на портал Державної податкової служби та дізнатися, чи є компанія платником ПДВ або єдиного податку.

Якщо компанія є у цих реєстрах, це значить, що вона веде економічну діяльність і регулярно взаємодіє з державними органами.

Пошук зазвичай здійснюється:

за кодом ЄДРПОУ;

або за податковим номером.

Зауважте! Якщо у підприємства є величезні борги перед податковою, співпраця з ним може спровокувати перевірки й у бізнес-партнерів.

Навіщо перевіряти в судовому реєстрі?

Не менш корисною може бути перевірка у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Він зберігає документи щодо судових справ і рішень.

За допомогою пошуку можна з’ясувати:

чи не бере участь компанія у судових спорах;

чи має борги перед партнерами або державними органами;

чи брала участь у процедурах банкрутства.

Така інформація дозволить оцінити можливі ризики перед початком співпраці.

Як є ще способи перевірки компанії?

Якщо державні портали здаються занадто складними, можна скористатися сервісами, наприклад, YouControl. Вони збирають дані з усіх реєстрів.

У підсумку бізнесмен отримує одне структуроване досьє з усією необхідною інформацією.

Важливо! За словами спеціалістів, перевірку бізнес-партнерів варто проводити не лише перед укладанням угоди, а й періодично під час співпраці.

