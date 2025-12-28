Зекономити реально: як платити за підписку на YouTube значно менше

YouTube Premium дозволяє користувачам отримати низку важливих функцій. Наприклад, можливість завантаження відео аби дивитися його онлайн. А також, завдяки підписці, немає реклами під час перегляду ролика.

Як можна зекономити на підписці на YouTube Premium?

Потрібно розуміти, що користувачі Apple платять за підписку більше через комісію App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Важливо! Ця комісія наразі складає 30% за всі покупки.

Щоб уникнути додаткових витрат, варто оформити підписку через браузер. Для цього:

зайдіть на офіційний сайт YouTube;

авторизуйтесь через акаунт гугл;

оберіть тариф;

проплатіть підписку.

Після цього ви активуєте преміум. Така підписка автоматично буде актуальна і для застосунку.

Зараз вартість преміуму через браузер така, повідомляє YouTube:

індивідуальний план – 99 гривень в місяць;

для родини – 149 гривень в місяць (можна додати 5 учасників віком від 13 років);

для студентів – 59 гривень на місяць.

Для порівняння, індивідуальний план, якщо купувати його через App Store коштуватиме – 159 гривень на місяць. Тобто, лише за місяць різниця в ціні складає 60 гривень.

