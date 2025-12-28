Зекономити реально: як платити за підписку на YouTube значно менше
- Користувачі Apple платять більше за підписку на YouTube Premium через 30% комісію App Store.
- Оформити підписку через браузер дешевше: індивідуальний план коштує 99 гривень на місяць, а через App Store - 159 гривень.
YouTube Premium дозволяє користувачам отримати низку важливих функцій. Наприклад, можливість завантаження відео аби дивитися його онлайн. А також, завдяки підписці, немає реклами під час перегляду ролика.
Як можна зекономити на підписці на YouTube Premium?
Потрібно розуміти, що користувачі Apple платять за підписку більше через комісію App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.
Важливо! Ця комісія наразі складає 30% за всі покупки.
Щоб уникнути додаткових витрат, варто оформити підписку через браузер. Для цього:
- зайдіть на офіційний сайт YouTube;
- авторизуйтесь через акаунт гугл;
- оберіть тариф;
- проплатіть підписку.
Після цього ви активуєте преміум. Така підписка автоматично буде актуальна і для застосунку.
Зараз вартість преміуму через браузер така, повідомляє YouTube:
- індивідуальний план – 99 гривень в місяць;
- для родини – 149 гривень в місяць (можна додати 5 учасників віком від 13 років);
- для студентів – 59 гривень на місяць.
Для порівняння, індивідуальний план, якщо купувати його через App Store коштуватиме – 159 гривень на місяць. Тобто, лише за місяць різниця в ціні складає 60 гривень.
Що ще потрібно знати зараз про YouTube?
YouTube планує поступово покращувати якість своїх відео. Йдеться саме про старі ролики до 1080p. Спочатку вони стануть Full HD, а потім, імовірно, і 4K.
Зараз YouTube надає монетизацію. Тобто, створюючи відео можна заробляти. Оплата йде як за короткі, так і довгі відео. Водночас розмір монетизації визначається індивідуально, зокрема, з урахуванням країни для якої створюється відео.