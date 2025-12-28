Як можна зекономити на підписці на YouTube Premium?

Потрібно розуміти, що користувачі Apple платять за підписку більше через комісію App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Важливо! Ця комісія наразі складає 30% за всі покупки.

Щоб уникнути додаткових витрат, варто оформити підписку через браузер. Для цього:

зайдіть на офіційний сайт YouTube;

авторизуйтесь через акаунт гугл;

оберіть тариф;

проплатіть підписку.

Після цього ви активуєте преміум. Така підписка автоматично буде актуальна і для застосунку.

Зараз вартість преміуму через браузер така, повідомляє YouTube:

індивідуальний план – 99 гривень в місяць;

для родини – 149 гривень в місяць (можна додати 5 учасників віком від 13 років);

для студентів – 59 гривень на місяць.

Для порівняння, індивідуальний план, якщо купувати його через App Store коштуватиме – 159 гривень на місяць. Тобто, лише за місяць різниця в ціні складає 60 гривень.

