Як можна зекономити на підписці на YouTube Premium?

Потрібно розуміти, що користувачі Apple платять за підписку більше через комісію App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Читайте також Скільки сьогодні можна отримати за 5 тисяч переглядів на YouTube

Важливо! Ця комісія наразі складає 30% за всі покупки.

Щоб уникнути додаткових витрат, варто оформити підписку через браузер. Для цього:

  • зайдіть на офіційний сайт YouTube;
  • авторизуйтесь через акаунт гугл;
  • оберіть тариф;
  • проплатіть підписку.

Після цього ви активуєте преміум. Така підписка автоматично буде актуальна і для застосунку.

Зараз вартість преміуму через браузер така, повідомляє YouTube:

  • індивідуальний план – 99 гривень в місяць;
  • для родини – 149 гривень в місяць (можна додати 5 учасників віком від 13 років);
  • для студентів – 59 гривень на місяць.

Для порівняння, індивідуальний план, якщо купувати його через App Store коштуватиме – 159 гривень на місяць. Тобто, лише за місяць різниця в ціні складає 60 гривень.

Що ще потрібно знати зараз про YouTube?

  • YouTube планує поступово покращувати якість своїх відео. Йдеться саме про старі ролики до 1080p. Спочатку вони стануть Full HD, а потім, імовірно, і 4K.

  • Зараз YouTube надає монетизацію. Тобто, створюючи відео можна заробляти. Оплата йде як за короткі, так і довгі відео. Водночас розмір монетизації визначається індивідуально, зокрема, з урахуванням країни для якої створюється відео.