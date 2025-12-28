Як можна зекономити на підписці на YouTube Premium?
Потрібно розуміти, що користувачі Apple платять за підписку більше через комісію App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.
Важливо! Ця комісія наразі складає 30% за всі покупки.
Щоб уникнути додаткових витрат, варто оформити підписку через браузер. Для цього:
- зайдіть на офіційний сайт YouTube;
- авторизуйтесь через акаунт гугл;
- оберіть тариф;
- проплатіть підписку.
Після цього ви активуєте преміум. Така підписка автоматично буде актуальна і для застосунку.
Зараз вартість преміуму через браузер така, повідомляє YouTube:
- індивідуальний план – 99 гривень в місяць;
- для родини – 149 гривень в місяць (можна додати 5 учасників віком від 13 років);
- для студентів – 59 гривень на місяць.
Для порівняння, індивідуальний план, якщо купувати його через App Store коштуватиме – 159 гривень на місяць. Тобто, лише за місяць різниця в ціні складає 60 гривень.
Що ще потрібно знати зараз про YouTube?
YouTube планує поступово покращувати якість своїх відео. Йдеться саме про старі ролики до 1080p. Спочатку вони стануть Full HD, а потім, імовірно, і 4K.
Зараз YouTube надає монетизацію. Тобто, створюючи відео можна заробляти. Оплата йде як за короткі, так і довгі відео. Водночас розмір монетизації визначається індивідуально, зокрема, з урахуванням країни для якої створюється відео.