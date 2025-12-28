Как можно сэкономить на подписке на YouTube Premium?
Нужно понимать, что пользователи Apple платят за подписку больше из-за комиссии App Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.
Читайте также Сколько сегодня можно получить за 5 тысяч просмотров на YouTube
Важно! Эта комиссия сейчас составляет 30% за все покупки.
Чтобы избежать дополнительных расходов, стоит оформить подписку через браузер. Для этого:
- зайдите на официальный сайт YouTube;
- авторизуйтесь через аккаунт гугл;
- выберите тариф;
- проплатите подписку.
После этого вы активируете премиум. Такая подписка автоматически будет актуальна и для приложения.
Сейчас стоимость премиума через браузер такая, сообщает YouTube:
- индивидуальный план – 99 гривен в месяц;
- для семьи – 149 гривен в месяц (можно добавить 5 участников возрастом от 13 лет);
- для студентов – 59 гривен в месяц.
Для сравнения, индивидуальный план, если покупать его через App Store будет стоить – 159 гривен в месяц. То есть, только за месяц разница в цене составляет 60 гривен.
Что еще нужно знать сейчас о YouTube?
YouTube планирует постепенно улучшать качество своих видео. Речь идет именно о старых роликах до 1080p. Сначала они станут Full HD, а затем, вероятно, и 4K.
Сейчас YouTube предоставляет монетизацию. То есть, создавая видео можно зарабатывать. Оплата идет как за короткие, так и длинные видео. В то же время размер монетизации определяется индивидуально, в частности, с учетом страны для которой создается видео.