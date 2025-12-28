Как можно сэкономить на подписке на YouTube Premium?

Нужно понимать, что пользователи Apple платят за подписку больше из-за комиссии App Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.

Важно! Эта комиссия сейчас составляет 30% за все покупки.

Чтобы избежать дополнительных расходов, стоит оформить подписку через браузер. Для этого:

зайдите на официальный сайт YouTube;

авторизуйтесь через аккаунт гугл;

выберите тариф;

проплатите подписку.

После этого вы активируете премиум. Такая подписка автоматически будет актуальна и для приложения.

Сейчас стоимость премиума через браузер такая, сообщает YouTube:

индивидуальный план – 99 гривен в месяц;

для семьи – 149 гривен в месяц (можно добавить 5 участников возрастом от 13 лет);

для студентов – 59 гривен в месяц.

Для сравнения, индивидуальный план, если покупать его через App Store будет стоить – 159 гривен в месяц. То есть, только за месяц разница в цене составляет 60 гривен.

Что еще нужно знать сейчас о YouTube?