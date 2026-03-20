AliExpress і Temu "прикрутять гайки": для українців скасують пільгу на дешеві посилки

В Україні можуть суттєво змінити правила покупок із-за кордону. У новому законопроєкті пропонують скасувати пільгу, яка дозволяє не платити податки за міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Що відомо про скасування пільги на посилки до 150 євро?

Зараз усе просто: якщо замовлення не перевищує цей ліміт, ні ПДВ (20%), ні мито (приблизно 10%) сплачувати не потрібно, пише "Економічна правда".

Саме це зробило масові покупки на іноземних маркетплейсах особливо вигідними та популярними серед українців. Найбільше від цього виграли платформи на кшталт AliExpress чи Temu – дешеві товари без додаткових платежів стали серйозною конкуренцією для українського бізнесу. І саме це давно викликало невдоволення вітчизняних продавців.

Необхідність скасувати цю пільгу в уряді пояснюють імплементацію директив ЄС, а також боротьбою з контрабандою. Зокрема, митні та податкові органи раніше виявляли факти дроблення великих партій товарів на сотні або тисячі індивідуальних посилок. Завдяки цьому такі товари заїжджали в Україну без обліку та сплати податків і могли продаватися на "чорному ринку",

– пишуть у виданні.

Згідно з ініціативою, пільгу планують скасувати повністю. При цьому відповідальність за нарахування та сплату ПДВ хочуть перекласти на самі маркетплейси.

Втім, невеликий виняток залишиться. Якщо посилку надсилає інша людина безкоштовно – наприклад, родичі з-за кордону – податки не стягуватимуться. Але тільки якщо її вартість не перевищує 45 євро.

У підсумку українцям доведеться звикати до нових правил: покупки з-за кордону, які раніше здавалися дешевими, можуть відчутно подорожчати.

Коли почнеться оподаткування міжнародних посилок?

Податок накладатимуть на посилки вартістю до 150 євро. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, пише "РБК-Україна".

Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться в Україну, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні іноді недружня до України,

– пояснив Марченко, натякаючи на Китай.

Саме через ці посилки більшість операторів, які завозять та продають свою продукцію легально, нібито виявилися неконкурентноспроможними.

Загалом кількість імпорту впливає на платіжний баланс України. Тому в Україні пізніше запровадять так звану "європейську" практику оподаткування – покупець сплачує податок одразу на етапі купівлі в магазині.

