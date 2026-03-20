AliExpress і Temu "прикрутять гайки": для українців скасують пільгу на дешеві посилки
- В Україні пропонують скасувати пільгу, яка дозволяє не платити податки за міжнародні посилки вартістю до 150 євро, щоб боротися з контрабандою.
- Виняток для українців становлять окремі посилки.
В Україні можуть суттєво змінити правила покупок із-за кордону. У новому законопроєкті пропонують скасувати пільгу, яка дозволяє не платити податки за міжнародні посилки вартістю до 150 євро.
Що відомо про скасування пільги на посилки до 150 євро?
Зараз усе просто: якщо замовлення не перевищує цей ліміт, ні ПДВ (20%), ні мито (приблизно 10%) сплачувати не потрібно, пише "Економічна правда".
Дивіться також ПДВ для ФОПів і "вічний" військовий збір: Мінфін розкрив деталі нового податкового пакету
Саме це зробило масові покупки на іноземних маркетплейсах особливо вигідними та популярними серед українців. Найбільше від цього виграли платформи на кшталт AliExpress чи Temu – дешеві товари без додаткових платежів стали серйозною конкуренцією для українського бізнесу. І саме це давно викликало невдоволення вітчизняних продавців.
Необхідність скасувати цю пільгу в уряді пояснюють імплементацію директив ЄС, а також боротьбою з контрабандою. Зокрема, митні та податкові органи раніше виявляли факти дроблення великих партій товарів на сотні або тисячі індивідуальних посилок. Завдяки цьому такі товари заїжджали в Україну без обліку та сплати податків і могли продаватися на "чорному ринку",
– пишуть у виданні.
Згідно з ініціативою, пільгу планують скасувати повністю. При цьому відповідальність за нарахування та сплату ПДВ хочуть перекласти на самі маркетплейси.
Втім, невеликий виняток залишиться. Якщо посилку надсилає інша людина безкоштовно – наприклад, родичі з-за кордону – податки не стягуватимуться. Але тільки якщо її вартість не перевищує 45 євро.
У підсумку українцям доведеться звикати до нових правил: покупки з-за кордону, які раніше здавалися дешевими, можуть відчутно подорожчати.
Коли почнеться оподаткування міжнародних посилок?
Податок накладатимуть на посилки вартістю до 150 євро. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, пише "РБК-Україна".
Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться в Україну, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні іноді недружня до України,
– пояснив Марченко, натякаючи на Китай.
Саме через ці посилки більшість операторів, які завозять та продають свою продукцію легально, нібито виявилися неконкурентноспроможними.
Загалом кількість імпорту впливає на платіжний баланс України. Тому в Україні пізніше запровадять так звану "європейську" практику оподаткування – покупець сплачує податок одразу на етапі купівлі в магазині.
Новини китайських маркетплейсів Shein, AliExpress і Temu
У листопаді 2025 року стало відомо, що директор Casino Guichard Perrachon SA Філіп Палацці пропонує заборонити китайських Shein і Temu в Європі до 2028 року через невідповідність їх продукції європейським нормам. Палацці вважає, що заборона захистить місцевих роздрібних торговців і дозволить розробити законодавство для регулювання імпорту з Китаю.
Китайські ритейлери Shein і Temu звинувачують у крадіжках інтелектуальної власності в США, зокрема в штатах Арканзас і Техас. Сенатор Том Коттон закликав розслідувати діяльність Shein та Temu, зазначивши, що їхні товари є підробками, а в Техасі розслідують можливі порушення закону про трудову практику та безпеку товарів.
AliExpress загрожує мільйонний штраф від Єврокомісії через порушення європейського Акту про цифрові послуги (DSA). Єврокомісія виявила, що AliExpress не виконує зобов'язань щодо боротьби з незаконними товарами, що може призвести до штрафу до 6% від річного глобального обороту компанії.