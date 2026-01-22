Третина ФОПів закриється, інші – підуть "в тінь": чому ПДВ небезпечний для мікробізнесу

Торік стало відомо про ініціативу влади запровадити ПДВ для ФОПів з оборотом понад 1 мільйон гривень у 2027 році. Ця новина набула розголосу, бо підприємці виступили проти, а одна з нардепок розповіла про справжні наслідки для бізнесу.

Чим загрожує запровадження ПДВ для ФОП?

Про це в етері 24 Каналу розповіла народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко.

За її словами, зараз в Україні зареєстровані понад 1,7 мільйона ФОПів, у них працює понад 650 тисяч найманих робітників. Запровадження ПДВ у свою чергу торкнеться підприємців, які за рік заробили більше 1 мільйона гривень (близько 650 – 670 тисяч ФОПів).

Хочу сказати, що я категорично не підтримую цю ініціативу, бо перекладати знову відповідальність і підвищення податків суто на мікробізнес вкрай неправильно,

– говорить нардепка.

Отже, наслідки таких нововведень можуть бути наступними:

Подорожчання товарів; Додаткові витрати на штатну одиницю бухгалтера, іноді юриста, адже ПДВ – найскладніший для адміністрування податок в Україні; Значне навантаження на податкову систему (платниками ПДВ вже зареєстровані близько 250 тисяч бізнесменів, а у 2027 році буде масовий наплив ще з 650 тисяч осіб); Грошові втрати для місцевих бюджетів (надходження від єдиного податку йдуть в бюджети громад, а якщо ФОПи реєструватимуться платниками ПДВ – цього не буде).

До прикладу, Львів отримує в рік не менше 3,7 мільярди гривень саме надходжень від ЄП, а Львівщина – 5,4 мільярдів. Якщо ж ПДВ для мікробізнесу запровадять, місто втрачатиме до 2,5 мільярдів гривень з надходжень до бюджету,

– говорить Васильченко.

Також за її словами, близько третини ФОПів змушені буде закритися, не витримавши таке навантаження, інша третина піде "в тінь".

Що кажуть підприємці?

Малий бізнес також виступив проти запровадження нових норм, проте запропонував альтернативне рішення, повідомили в СУП.

Спілка українських підприємців пропонує:

Зосередити зусилля в частині ліквідації схем ухилення від податків, дроблення бізнесу, контрабанди та тіньових ринків підакцизних товарів. Потенційний економічний ефект від цих заходів у рази перевищує надходження від розширення ПДВ на спрощену систему. Усунути корупційні ризики в адмініструванні ПДВ, ідентифіковані НАЗК, та оприлюднити результати аудиту системи зупинення реєстрації податкових накладних. Провести прозорий аналіз регуляторного впливу із реалістичними розрахунками адміністративних витрат бізнесу, особливо для мікро- та малих підприємств. Після завершення воєнного стану розглядати запровадження єдиного для всіх підприємців порогу обов’язкової реєстрації платником ПДВ на рівні не менше 85 тисяч євро річного обороту, що відповідає європейській практиці.

Що відомо про запровадження змін для ФОП?