Підприємці бойкотують запровадження ПДВ для ФОПів: що вони вимагають

Одна з найбільших асоціацій підприємців в Україні виступила проти того, щоб малі ФОПи сплачували податок на додану вартість. Натомість пропонують більше контролювати великий бізнес, який користується складними схемами ухилення від податків.

Чому запровадження ПДВ для ФОП вважають непотрібним?

Спілка українських підприємців виступає проти запровадження обов’язкової реєстрації платником ПДВ для ФОПів з оборотом від 1 мільйони гривень, пише 24 Канал з посиланням на СУП.

Дивіться також Кабмін відтермінував обов'язкове використання платіжних терміналів для ФОП однієї з груп

Запропоновані зміни є передчасними та створюють надмірні ризики для мікро- та малого бізнесу в умовах війни. Їх реалізація не призведе до очікуваного зростання бюджетних надходжень, натомість погіршить умови ведення бізнесу, стимулюватиме згортання діяльності та ще більшу тінізацію економіки,

– повідомили підприємців.

За їхніми словами, під дію нових правил потрапить близько 660 тисяч ФОПів, переважно мікро- та малих підприємців. Для значної частини з них адміністрування ПДВ означатиме додаткові витрати на бухгалтерів та взаємодію з фіскальними органами.

Першочерговим кроком наповнення бюджету має бути зосередження уваги правоохоронної системи на боротьбі з дробленням бізнесу, завезення товарів без розмитнення, зловживання практикою заміни найманих працівників на ФОПів, ліквідації схем ухилення від оподаткування та тіньових ринків підакцизних товарів,

– повідомили у спільноті.

За оцінками аналітичного центру Case Україна та Економічної експертної платформи, річні обсяги тіньової економіки становлять:

неврахований імпорт і контрабанда – 380 – 540 мільярдів гривень;

зарплати "в конвертах" – 230 – 460 мільярдів гривень;

оборот конвертаційних центрів – близько 310 мільярдів гривень;

податкові махінації ("скрутки") – близько 100 мільярдів гривень;

контрафактне виробництво та нелегальна торгівля (включно з «сірим» ринком підакцизних товарів) – близько 120 мільярдів гривень;

кошти, виведені в офшори та низькоподаткові юрисдикції – 50 – 60 мільярдів гривень.

Тому СУП вважає, що джерела покриття бюджетного дефіциту слід шукати не в мікробізнесі, а у великому корпоративному секторі зі складними схемами ухилення від податків.

Що пропонує бізнес замість ПДВ?

Спілка українських підприємців пропонує:

Зосередити зусилля в частині ліквідації схем ухилення від податків, дроблення бізнесу, контрабанди та тіньових ринків підакцизних товарів. Потенційний економічний ефект від цих заходів у рази перевищує надходження від розширення ПДВ на спрощену систему. Усунути корупційні ризики в адмініструванні ПДВ, ідентифіковані НАЗК, та оприлюднити результати аудиту системи зупинення реєстрації податкових накладних. Провести прозорий аналіз регуляторного впливу із реалістичними розрахунками адміністративних витрат бізнесу, особливо для мікро- та малих підприємств. Після завершення воєнного стану розглядати запровадження єдиного для всіх підприємців порогу обов’язкової реєстрації платником ПДВ на рівні не менше 85 тисяч євро річного обороту, що відповідає європейській практиці.

Що відомо про запровадження змін для ФОП?