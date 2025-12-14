Запровадження ПДВ для ФОПів: коли справді можуть скасувати пільги і за яких обставин

Новина про ймовірне скасування пільг для малих підприємців через вимоги МВФ викликала хвилю обурень. Українська влада планує не скасовувати пільги повністю, проте зрівняти умови для ФОПів та платників ПДВ, адвокат виокремив два сценарії, за яких це може статися.

Коли можуть запровадити ПДВ для ФОПів?

Зараз йдеться не про негайні зміни скасувати пільги, а про загальний стратегічний напрям податкової реформи на 2026 – 2030 роки. Реальне запровадження ПДВ для широкого кола ФОП потребує тривалої підготовки й точно не відбудеться одномоментно, пише 24 Канал з посиланням на команду адвокатів Богдана Янківа.

26 листопада на сайті Міжнародного валютного фонду опублікували короткий прес-реліз про досягнення домовленостей з українською владою. Серед іншого згадується "скасування пільги щодо реєстрації платником ПДВ". Варто зауважити, що:

повний текст меморандуму поки недоступний;

фраза про "скасування пільги" надто загальна;

меморандум розрахований на 48 місяців (4 роки);

термін дії: 2026 – 2030 роки.

Реальні сценарії впровадження ПДВ

Сценарій 1: Швидкий (малоймовірний)

Що треба зробити:

Скасувати 1 та 2 групи ФОП; Перевести всіх на 3 групу з ПДВ; Внести зміни до законодавства.

Проблеми:

немає напрацьованих законопроєктів;

потрібен перехідний період;

масовий опір підприємців.

Сценарій 2: Поступовий (реалістичний)

Що треба зробити:

Розробити механізм ПДВ для 1 – 2 груп; Створити нові форми звітності; Модернізувати IT-інфраструктуру податкової; Навчити мільйони підприємців та бухгалтерів.

Часові межі:

2026 – 2027 – розробка законодавства;

2028 – 2029 – тестування та впровадження;

2030 – повноцінний запуск.

У команді адвокатів Богдана Янківа вважають, що запровадження 1 сценарію технічно неможливе у 2026 році. Тому у підприємців є час підготуватися, аби не зазнати втрат у будь-якому випадку.

Які були вимоги МВФ щодо податків для ФОП?