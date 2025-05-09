ЄСВ, військовий збір і не тільки: скільки платять ФОПи в 2025
- З січня 2025 року ФОПи повертаються до стандартних податкових зобов'язань, включаючи ЄСВ, військовий збір та оновлену базу для обчислення мінімальних платежів.
- Для різних груп ФОПів встановлені різні ліміти доходу та податкові зобов'язання, причому податкова навантаженість зросла, що призвело до масового закриття ФОПів.
Бути ФОПом не завжди просто. Особливо у 2025 році, коли податкові правила поступово повертаються до довоєнного формату.
Податкові зобов'язання ФОП
І якщо ви працюєте як ФОП або лише плануєте відкриття, варто знати: скільки податків ви реально заплатите, залежить від вашої групи, доходів і форми обліку. Детальніше розповідає 24 Канал.
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Після воєнних пільг підприємці знову повертаються до стандартних податкових зобов'язань. З січня 2025 року – нові правила для єдиного внеску, військовий збір, оновлена база для обчислення мінімальних платежів.
Які є групи ФОПів у 2025
Перша група
Працюють з населенням, без найманих працівників.
Ліміт доходу – до 1 336 000 гривень/рік (167 МЗП).
Сплачують:
- Єдиний податок: 302,80 гривень на місяць (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року, який становить 3028 гривень).
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): 1760 гривень на місяць (22% від мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2025 року становить 8000 гривень).
- Військовий збір: 800 гривень на місяць (10% від мінімальної заробітної плати).
Друга група
Можна мати працівників (до 10 людей).
Ліміт доходу – до 6 672 000 гривень/рік (834 МЗП).
Сплачують:
- Єдиний податок: 1600 гривень на місяць (20% від мінімальної заробітної плати).
- ЄСВ: 1760 гривень на місяць.
- Військовий збір: 800 гривень на місяць.
Третя група
Без обмежень за кількістю працівників.
Ліміт – до 9 336 000 гривень/рік (1167 розмірів МЗП)
Сплачують:
- Єдиний податок: 5% від доходу або 3% від доходу + ПДВ.
- ЄСВ: 1760 гривень на місяць.
- Військовий збір: 1% від доходу.
Що змінилося у 2025
Як ми уже зазначали вище, ЄСВ знову обов'язковий для всіх груп, навіть якщо немає фактичної діяльності.
Військовий збір для 1-2 груп став фіксованим – 800 гривень/місяць незалежно від доходу.
Податкова навантаженість зросла, і ФОПи, які не працюють, масово закриваються (у січні-квітні 2025 закрилось на 38 тисяч ФОПів більше, ніж відкрились).
Податкові перевірки теж посилили – автоматизовані алгоритми аналізують звіти, ризики й наявність діяльності.
Чи вигідно бути ФОПом у 2025
Попри зростання фіксованих витрат, статус ФОПа залишається гнучким і зручним для:
- фрилансерів, айтішників, консультантів;
- малого сімейного бізнесу;
- тих, хто працює з кількома клієнтами на постійній основі.
Водночас, якщо діяльність нестабільна або немає обороту, ФОП може створювати фіксовані витрати без прибутку.