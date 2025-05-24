Як зміняться податки для ФОПів 2 групи у червні

У червні 2025 року для ФОПів 2 групи відбулися зміни у податковому навантаженні. Що саме змінилося та як це вплине на підприємців, читайте далі.

Податки ФОП 2 групи у червні

ФОП 2 групи щомісяця сплачує єдиний податок у розмірі до 20% від мінімальної заробітної плати, а також військовий збір у розмірі 10% від мінімалки, передає 24 Канал із посиланням на Дію. Це потрібно буде зробити і у червні.

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Окрім цього, щокварталу необхідно сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Такі податки ФОПам 2 групи необхідно сплачувати не пізніше 20 числа поточного місяця.

Зверніть увагу! Податкову декларацію платника єдиного податку потрібно подавати один раз на рік, упродовж 60 календарних днів з початку нового року, тобто до 1 березня.

Чи є ліміт доходу для ФОПа 2 групи

Фізична особа-підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування та перебуває на 2 групі, має право отримувати річний дохід у межах 6,672 мільйона гривень.

Крім того, такий підприємець може офіційно працевлаштовувати найманих працівників, але їхня кількість не повинна перевищувати десяти осіб.