Які податки сплачує ФОП 3 групи

ФОП 3 групи сплачують кілька основних податків щоквартально. Єдиний податок становить 3% або 5% від суми доходу залежно від обраної системи оподаткування, передає 24 Канал із посиланням на Дію.

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Також сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Окрім цього, потрібно також сплачувати 1% військового збору від доходу.

Коли ФОП має подавати податкову декларацію

ФОП 3 групи зобов’язаний подавати податкову декларацію протягом 40 календарних днів після завершення кожного кварталу. Протягом 10 днів після цього потрібно сплатити відповідні податки.

Щодо обліку, то підприємці, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу доходів у довільній формі, а платники ПДВ книгу обліку доходів і витрат.

Важливо! Єдиний соціальний внесок необхідно сплачувати щомісяця, як за себе, так і за кожного найманого працівника.