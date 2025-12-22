Таксистів Uklon та Uber очікує сплата ПДФО: який відсоток доходу змусять віддавати
- Водії сервісів онлайн-таксі, як-от Uklon та Uber, можуть почати сплачувати відсоток від доходу, якщо їхній дохід перевищує неоподатковуваний мінімум.
- Це зобов’язання регулюватиме "закон про OLX", який перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради, відповідно до вимог України перед ЄС та МВФ.
Водії сервісів онлайн-таксі мають платити податок на доходи, бо системно отримують його від перевезень, вважає очільниця ДПС. Це зобов’язання регулюватиме скандально відомий закон про "податок на OLX", який уже перебуває на розгляді.
Податки для таксистів: який відсоток ПДФО треба платити?
Оподаткування сервісів Uklon та Uber є частиною загального підходу держави до доходів, отриманих через цифрові платформи, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух розповіла, що таке правила передбачене зобов’язаннями України перед ЄС та МВФ: закон про "податок на OLX", уже перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради.
Цей закон має впорядкувати податкові відносини не лише для користувачів маркетплейсів, а й для самозайнятих осіб, які регулярно отримують дохід, але не сплачують податки. Зокрема, це стосується водіїв сервісів таксі.
Маю на увазі таксистів з того ж Uklon чи інших сервісів. Вони ж системно отримують дохід? Системно. То чому людина, яка як найманий працівник офіційно працевлаштована, платить 18% свого доходу, а людина, яка виконує ту саму функцію, не платить 18%?
– зауважила Карнаух.
Навіть якщо водій формально не є партнером сервісу таксі, але отримує дохід від такої діяльності і перевищує неоподатковуваний мінімум, він зобов’язаний задекларувати цей дохід і сплатити 18% податку з суми перевищення.
Що відомо про "податок на OLX"?
Комітет пропонує встановити податкову пільгу на продажі до 2 000 євро на рік без сплати податків. У самій урядовій редакції такої норми наразі немає. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев, інформує 24 Канал.
Документ передбачає, що цифрові платформи, такі як OLX, Rozetka та інші, виконуватимуть роль додаткових податкових агентів. Податок для фізичних осіб становитиме 5%.
Платформи будуть зобов'язані визначати підзвітних користувачів, перевіряти їх діяльність і щороку подавати звіти до Державної податкової служби про доходи цих продавців.
Що важливо знати про ціни на таксі в Україні?
Вартість таксі зростає через погану погоду та значний ажіотаж. Також тарифи можуть збільшуватись внаслідок загальних змін, зокрема, здорожчання пального.
Багато хто зауважує, що ціна таксі зростає через обстріли та під час відключення світла. Як пояснюють експерти, це закономірно. Річ у тім, що в цей період сильно збільшується попит на таксі.
У 2025 році українці витратили на таксі через сервіс Uklon майже 7,2 мільярда гривень, що є найбільшою сумою серед усіх служб таксі. Через сервіс Bolt було здійснено 28 030 447 операцій, що є другим показником після Uklon.