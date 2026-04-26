ФОПи масово плутаються з податками: де ховається проблема

Питання "як ФОП заплатити податки" часто здається елементарним – поки сам із цим не зіткнешся. Один підприємець закриває це питання за пів хвилини через смартфон, інший – витрачає годину, шукає реквізити, плутається в рахунках і в результаті отримує платіж "у нікуди".

Які є способи сплатити податки для ФОП?

Багато новачків впевнені, що податки можна платити лише з підприємницького рахунку. Але це міф, пише Yankiv.

Насправді варіантів більше. Платити можна:

з ФОП-рахунку

з особистої банківської картки або рахунку

готівкою через касу банку

через термінали самообслуговування

онлайн через Дію

через Електронний кабінет платника податків

Головне правило – платник має бути саме ви. Тобто рахунок або картка повинні належати тій самій людині, яка зареєстрована як ФОП. Інакше гроші можуть просто "зависнути" і не потрапити на вашу податкову картку.

Де брати реквізити для сплати податків ФОП?

Актуальні рахунки краще перевіряти через Державну податкову службу України або в електронному кабінеті. Не варто користуватися старими шаблонами – реквізити можуть змінюватися.

Що писати у призначенні платежу?

Раніше це було критично важливо: помилився –і платіж могли не зарахувати. Зараз ситуація простіша:

Податкова автоматично “бачить” платника за даними платіжки, а не за текстом у полі "призначення". Тобто навіть якщо там є неточність – гроші все одно зарахуються.

Але це не означає, що можна писати що завгодно. Краще вказувати коректну інформацію – хоча б для власного порядку в обліку.

Що ще слід знати ФОПам в Україні?