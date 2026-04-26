ФОПи масово плутаються з податками: де ховається проблема
- ФОП може сплатити податки через різні способи, включаючи ФОП-рахунок, особисту картку, Дію та ще кілька способів.
- Реквізити для сплати податків слід перевіряти через Державну податкову службу України або в електронному кабінеті, оскільки вони можуть змінюватися.
Питання "як ФОП заплатити податки" часто здається елементарним – поки сам із цим не зіткнешся. Один підприємець закриває це питання за пів хвилини через смартфон, інший – витрачає годину, шукає реквізити, плутається в рахунках і в результаті отримує платіж "у нікуди".
Які є способи сплатити податки для ФОП?
Багато новачків впевнені, що податки можна платити лише з підприємницького рахунку. Але це міф, пише Yankiv.
Насправді варіантів більше. Платити можна:
- з ФОП-рахунку
- з особистої банківської картки або рахунку
- готівкою через касу банку
- через термінали самообслуговування
- онлайн через Дію
- через Електронний кабінет платника податків
Головне правило – платник має бути саме ви. Тобто рахунок або картка повинні належати тій самій людині, яка зареєстрована як ФОП. Інакше гроші можуть просто "зависнути" і не потрапити на вашу податкову картку.
Де брати реквізити для сплати податків ФОП?
Актуальні рахунки краще перевіряти через Державну податкову службу України або в електронному кабінеті. Не варто користуватися старими шаблонами – реквізити можуть змінюватися.
Що писати у призначенні платежу?
Раніше це було критично важливо: помилився –і платіж могли не зарахувати. Зараз ситуація простіша:
- Податкова автоматично “бачить” платника за даними платіжки, а не за текстом у полі "призначення".
- Тобто навіть якщо там є неточність – гроші все одно зарахуються.
Але це не означає, що можна писати що завгодно. Краще вказувати коректну інформацію – хоча б для власного порядку в обліку.
Що ще слід знати ФОПам в Україні?
Різні групи ФОП мають особливі обмеження – щодо найманих працівників, річного доходу, типу клієнтів тощо. Також вони відрізняються ставкою єдиного податку на спрощеній системі; а найуніверсальнішою вважають III групу.
За діяльність без реєстрації як ФОП передбачено штраф у розмірі 340 гривень, а за господарську діяльність без реєстрації – від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією. При повторному порушенні штраф становить від 34 до 85 тисяч гривень з конфіскацією, а неналежне ведення обліку може призвести до штрафу від 51 до 136 гривень.
ФОПи I, II, IV груп сплачують військовий збір як 10% від розміру мінімальної зарплати щомісячно, тобто 864,70 гривні. Натомість для III групи ФОПів суму спеціального збору обчислюють як 1% від доходу щоквартально.