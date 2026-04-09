Уже згодом податками обкладуть OLX, Uklon та інші сервіси: нардеп розповів, чому це необхідно

Українська влада підтримала запровадження "податку на OLX" – мова про оподаткування цифрових платформ для заробітку. Ця новина спричинила дискусію в соцмережах, а нардеп Юрчишин розповів, чому цей крок важливий для України.

Чому в Україні запровадять "податок на OLX"?

Народний депутат Ярослав Юрчишин в етері 24 Каналу заявив, що логіка тут проста: якщо Україна прагне жити за європейськими правилами, то й підходи до оподаткування мають бути відповідними.

За його словами, у країнах Європи будь-який дохід – незалежно від способу його отримання – підлягає оподаткуванню.

Йдеться про ситуацію, коли люди продають товари онлайн і фактично отримують "живі гроші". У більшості європейських країн такі операції не залишаються поза увагою податкових органів. Тож, на думку депутата, Україна також має рухатися в цьому напрямку:

Окремо він звернув увагу на те, що проблема значно ширша, ніж просто продаж речей на OLX.

До прикладу, це різні сервіси, такі як Uklon, Bolt чи Glovo, де значна частина доходів не оподатковувалась належним чином.

Юрчишин підкреслив, що питання податків також має міжнародний вимір. За його словами, партнери України в Європі, які надають фінансову допомогу, дедалі частіше ставлять логічне запитання: чому в їхніх країнах податки з таких послуг сплачуються, а в Україні – ні.

Саме тому впровадження більш чітких правил оподаткування онлайн-доходів розглядається не лише як внутрішня реформа, а й як частина зобов’язань України на шляху до європейської інтеграції.

До слова, законопроєкт "пом'якшили" для користувачів цифрових платформ перед першим читанням. До нього внесли такі правки:

законопроєкт 15111 не стосуватиметься вживаних товарів;

самозайняті зможуть сплачувати податки як звичайні фізичні особи;

вимогу відкривати спеціальні рахунки прибрали;

відмовилися від обов'язкового розкриття банківської таємниці.

Зауважте! Законопроєкт передбачає оподаткування доходів із цифрових платформ за ставкою 5%.

