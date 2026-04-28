50% працюють у збиток: Путін "добив" російські компанії податками

Підвищення податків боляче вдарило по малому бізнесу в Росії — значна частина підприємств фактично втратила прибутковість. За результатами опитування Центру стратегічних розробок, близько половини компаній (50%) нині працюють без прибутку.

Як нові податки в Росії вдарили по бізнесу?

Ще більш песимістичну картину показують дані Торгово-промислової палати: за їхніми оцінками, у першому кварталі без заробітку залишилися 65% підприємств, пише The Moscow Times.

Багато хто пішов у збитки, оскільки не змогли правильно вибрати податковий режим,

– каже віце-президент ТПП Олена Дибова.

Через це бізнес-об’єднання звернулося до податкової служби з проханням дозволити підприємцям змінити систему оподаткування до кінця року – інакше ситуація може ще більше погіршитися.

Причиною такого провалу стали зміни до податкового законодавства, які почали діяти з 1 січня 2026 року. Відтепер компанії на спрощеній та патентній системах із доходом понад 20 мільйонів рублів зобов’язані сплачувати ПДВ. Раніше цей поріг був значно вищим – 60 мільйонів рублів.

Паралельно влада підвищила саму ставку ПДВ – з 20% до 22%, а також скасувала частину пільг зі страхових внесків. У Міністерстві фінансів розраховували, що це додасть бюджету близько 200 мільярдів рублів.

Але на практиці ефект виявився протилежним. Уже в першому кварталі податкові надходження від бізнесу та громадян, які працюють на спеціальних режимах, знизилися на 16% у річному вимірі – до 537,2 мільярдів рублів.

Очільник Мінекономрозвитку Максим Решетніков раніше визнавав, що економічна ситуація в країні стала складнішою, ніж у попередні роки. За його словами, підприємці особливо гостро відчули зміни через податковий тиск, дорогі кредити та нестачу кадрів.

Опитування також показало, що бізнес стикається одразу з кількома серйозними проблемами. Найчастіше підприємці скаржаться на слабкий попит (37,5%), зростання витрат (26,5%) та високі відсоткові ставки за кредитами (26%). При цьому понад половина опитаних (52,5%) взагалі не мають доступу до фінансування.

Показовим є й те, як змінилося планування: приблизно 70% компаній будують свої прогнози максимум на рік вперед – далі просто не ризикують.

Очікування на майбутнє теж не додають оптимізму. Близько 63,5% бізнесу прогнозують подальше погіршення економічної ситуації вже протягом найближчого року. Ще чверть вважає, що нічого не зміниться. І лише 11,5% сподіваються на позитивні зрушення.

Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари: тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%; підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також: підвищення вартості державних запозичень; падіння доходів російських підприємств; високий рівень облікової ставки.

Як дефіцит бюджету Росії зростає попри додаткові доходи?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу заявив, що певний проміжок часу – десь понад місяць – Росія могла отримувати додаткові доходи від продажу нафти на фоні подій на Близькому Сході. І зараз це деякий час вона продовжуватиме заробляти на цьому.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Але на фоні загального дефіциту бюджету, зокрема за період січня-березня 2026 року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це краплина в морі.

Тобто навіть якщо росіяни отримають додаткові 5 – 10 мільярдів доларів, то витрачають вони набагато більше.

Тому варто розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході "затихатиме" у найближчі тижні та місяці, то Росія зможе отримати невелику суму від продажу нафти, яка ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні,

– пояснює Гетман.

Саме тому для України важливо, аби конфлікт на Близькому Сході не затягувався та не тривав рік, а то й більше. У протилежному випадку, це може рятувати російський бюджет через ріст вартості нафти, яка тоді може сягнути близько 100 доларів за барель.

