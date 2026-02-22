Не враховується у дохід: що ФОПи можуть не вказувати у податковій декларації
- Фізичні особи-підприємці не включають до доходу пасивні доходи, страхові виплати, бюджетні гранти, та доходи від продажу особистого майна.
- До складу доходу ФОПів не включаються ПДВ, фінансова допомога, кошти цільового призначення, та суми, повернені покупцям товару.
Існують ті види коштів, які не включаються до податкової декларації. Тобто вони фактично не вважаються доходом для ФОПів.
Які гроші можуть не декларувати ФОПи?
Це стосуються усіх груп фізичних осіб-підприємців, про що йдеться на сайті Taxer.
Так доходу ФОП на спрощеній системі не включаються з оподаткуванням податком на доходи фізичних осіб 18% та військовим збором 5%:
- пасивні доходи у вигляді процентів, страхові виплати й відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів;
- доходи, які отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Нагадаємо! В Україні відбулося підвищення ставки військового збору до 5% від об’єкта оподаткування (крім окремих категорій платників цього збору, для яких ставка залишається на рівні 1,5%). Про це повідомляли у Державній податковій службі.
Крім того, до складу доходу ФОПів на спрощеній системі оподаткування не включаються наступні суми:
- податок на додану вартість;
- фінансова допомога, яка отримана та повернута протягом 12 календарних місяців, а також кошти, що отримані як кредити;
- кошти цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також з бюджетів та державних цільових фондів, зокрема у межах державних або місцевих програм;
- кошти, що повертаються покупцю товару – платнику єдиного податку та/або повертаються підприємцем – платником ЄП покупцю товару, якщо така операція відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору тощо;
- гроші, які надійшли для оплати товару, реалізованих у період сплати інших податків, якщо вартість цих товарів була включена до загального оподатковуваного доходу ФОП;
- податок на додану вартість, нарахований на товари, що реалізовані у період сплати інших податків.
Зауважте! Також не потрібно вносити у декларацію кошти, які були зайво сплачені в якості податків і сум ЄСВ та повертаються підприємцю – платнику ЄП з бюджетів або державних цільових фондів.
Що ще слід знати ФОПам в Україні?
- Зареєструвати ФОП у 2026 році в Україні можна безоплатно. Це робиться через Дію за 10 хвилин.
- Водночас якщо людина закрила ФОП та переїхала за кордон, це не врятує від перевірки. Податкова служба самостійно вирішує, чи є підстави для проведення перевірки у зв’язку із закриттям ФОП.