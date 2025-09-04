Податкова взялася за ресторани з підозріло низькими виторгами
- Державна податкова служба виявила, що деякі ресторани декларують нереалістично низькі обороти, що не покривають базових витрат на ведення бізнесу.
- Задекларовані виторги часто включають лише безготівкові операції, причому готівкові виторги становлять менше 5%.
Частина українських ресторанів, кафе та барів декларує вкрай низькі обороти – до 50 000 гривень на місяць. За підрахунками податкової, такі цифри виглядають економічно нереалістичними й сне покривають навіть базових витрат на ведення бізнесу.
Чому такі оборони нереальні?
Йдеться про мінімальні зарплати для персоналу (кухаря, офіціанта, бармена), вартість ліцензій на продаж алкоголю, закупівлю продуктів, утримання приміщення та сплату податків. Усі ці витрати не співвідносяться з задекларованим виторгом, повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал.
Дивіться також Магазин з оборотом у 3 мільйони платить 4 тисячі гривень податків – Гетманцев про схеми з ФОПами
Окрім того, частина закладів декларує лише безготівкові операції, тоді як частка готівки у виторзі складає менш ніж 5%.
Задекларовані виторги на рівні 50 000 гривень не дають можливості жодному закладу реально функціонувати. Це шкодить і бюджету держави, і самому бізнесу, оскільки такі підприємства одразу потрапляють у зону ризику та під пильний контроль,
– зазначили у ДПС.
Що відомо про сірі схеми ресторанів?
- Раніше голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев наголошував, що більшість ресторанів в Україні працюють через ФОПи. У сфері зареєстровані 68 000 фізосіб-підприємців і лише 3200 компаній.
- Через таку практику держава щороку втрачає близько 7 мільярдів гривень податкових надходжень.
- За перше півріччя 2025 року обороти закладів харчування зросли на 5% у порівнянні з минулим роком. Втім, це зростання відбулось переважно через підвищення цін, а не збільшення кількості відвідувачів.
- До слова, у 2023–2025 роках БЕБ неодноразово проводило масштабні перевірки мережевих ресторанів у Києві, Львові та Одесі. Найбільш резонансною була справа львівського холдингу !FEST, який після обшуків у 2023 році був змушений відшкодувати понад 13 мільйонів гривень податків.