Частина українських ресторанів, кафе та барів декларує вкрай низькі обороти – до 50 000 гривень на місяць. За підрахунками податкової, такі цифри виглядають економічно нереалістичними й сне покривають навіть базових витрат на ведення бізнесу.

Чому такі оборони нереальні?

Йдеться про мінімальні зарплати для персоналу (кухаря, офіціанта, бармена), вартість ліцензій на продаж алкоголю, закупівлю продуктів, утримання приміщення та сплату податків. Усі ці витрати не співвідносяться з задекларованим виторгом, повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал.

Окрім того, частина закладів декларує лише безготівкові операції, тоді як частка готівки у виторзі складає менш ніж 5%.

Задекларовані виторги на рівні 50 000 гривень не дають можливості жодному закладу реально функціонувати. Це шкодить і бюджету держави, і самому бізнесу, оскільки такі підприємства одразу потрапляють у зону ризику та під пильний контроль,

– зазначили у ДПС.

Що відомо про сірі схеми ресторанів?