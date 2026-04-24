Алкоголь і сигарети під контролем: податкова може анулювати 3 тисячі ліцензій через зарплати

Підприємцям, які торгують алкоголем, сигаретами та рідинами для вейпів, почали масово "закручувати гайки". Через недотримання вимог до мінімальної зарплати під загрозою опинилися тисячі ліцензій – і багато хто вже їх втрачає.

Кому можуть анулювати ліцензії на продаж підакцизних товарів?

З жовтня 2025 року держава ввела чіткі правила: якщо продаєш підакцизні товари – плати працівникам не менше встановленого рівня, повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Зараз зарплатні вимоги такі:

для бізнесу у межах та за 50 кілометрів від обласних центрів – 2 розміри мінімальної зарплати ( у 2026 році – 17 294 гривень);

для бізнесу поза цими межами та з площею торговельних залів менше 500 метрів квадратних – 1,5 розміри мінімальної зарплати (у 2026 році – 12 970,5 гривень).

Лише за лютий – березень 2026 року ризики порушення цих правил підтвердили у приблизно 6,6 тисячі підприємців. Причому вони ігнорували вимоги не один місяць – а це вже прямий шлях до анулювання ліцензії.

Податківці вже встигли провести близько 1,5 тисячі фактичних перевірок і охопили майже чверть "ризикових" бізнесів. Результат – понад 2,9 тисячі ліцензій уже анульовані або перебувають у процесі закриття.

Втім, зарплати – не єдина проблема. Під час перевірок регулярно виявляють інша порушення: продаж алкоголю і тютюну без акцизних марок або з підробками, маніпуляції з цінами, відсутність фіскальних чеків і робота без касових апаратів. За все це підприємців уже оштрафували майже на 17 мільйонів гривень.

До речі, ті підприємці, які не готові були до нових правил, вже пішли з ринку. Кількість ліцензіатів зменшилася на 3 тисячі – з 56,1 тисяч до 52,9 тисяч. На 8 тисяч зменшилася і кількість ліцензій – з 167,2 тисяч до 158,6 тисяч,

– повідомила Карнаух.

Як зростатиме ціна на сигарети в Україні?

Підвищення акцизу на сигарети в Україні відбувається в межах євроінтеграції. Зміни у квітні додають до ціни пачки 8 – 10 гривень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

За словами експерта, основні підвищення акцизу заплановані в Податковому кодексі й відбуватимуться в наступні роки. Таким чином, податок наблизиться до мінімальної ставки Європейського Союзу.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть з 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет. За 2025 рік у нас вже близько 80 євро, 2026 рік – 86 євро, 2027 рік – близько 90 і на 28-й ми виходимо на мінімальний рівень ЄС.

Як пояснює економіст, квітневе підвищення є технічним, адже частка акцизу в роздрібній ціні сигарет є меншою за необхідні 60%. Аби досягти потрібного рівня, застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. Відповідно, акциз автоматично зростає на 10%.

За словами Олега Гетмана, кожен наступний етап підвищення акцизного податку в середньому буде збільшувати ціну сигарет приблизно на 15 – 20 гривень.

