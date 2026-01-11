Українців попередили про податкові перевірки, які заплановані на 2026 рік
- У 2026 році податкова здійснить документальні планові перевірки майже 4,6 тисячі суб'єктів господарювання.
- Перевірки охоплять різні категорії, включаючи юридичних осіб, ФОПів, фінансові установи.
Впродовж 2026 року податкова навідається до ФОПів, юридичних осіб та банківських установ для документальних планових перевірок. Найбільша кількість перевірок відбудеться для юридичних осіб, зокрема найбільше візитів передбачено для підприємців у Києві та області.
До кого податкова прийде з перевірками у 2026 році?
Відповідно до оприлюдненого графіка, у 2026 році до майже 4,6 тисячі суб'єктів господарювання завітають із документальною плановою перевіркою, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
Загалом план-графік складається з 4 розділів:
- Розділ І – "Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб" (ТОВ, Акціонерне товариство, Повне товариство тощо),
- Розділ ІІ – "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" (банківські та небанківські установи),
- Розділ III – "Документальні планові перевірки платників податків – фізичних осіб" (ФОПи),
- Розділ IV – "Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ".
Найбільше кількість перевірок стосуватиметься юридичних осіб – майже 3 200. Натомість для ФОПів – це буде трішки більше, аніж 1 000 перевірок. Для юридичних осіб з питань ПДФО, ВЗ та ЄСВ – 258, а для банківських та небанківських установ – 121.
Який бізнес перевірятимуть?
Як свідчать дані Опендатабот, найбільше у розрізі регіонів проведуть перевірки в Києві та Київській області – понад 1 000. На другому місці Дніпропетровщина з показником в 372 перевірки, а третьому – Львівщина (264 перевірки).
- У переліку найбільшого бізнесу в країні, до яких податкова прийде з перевіркою, ті, що входять у рейтинг 10 найкращих у своїй сфері за даними Індексу 2025.
- Це "Нафтогаз України", NOVUS, МХП, Rozetka, Камет-сталь.
Загалом найбільше перевірок буде у сфері оптової торгівлі та сільського господарства – по 21%. А після цієї сфери йдуть бізнес, що займаються виробництвом харчових продуктів – 5%.
У якому випадку до ФОП може завітати податкова?
Навіть після того, як ФОП закрито, податкова може провести перевірку діяльності підприємця. Це робиться для того, щоб переконатися у правильності всіх виконаних зобов'язань ФОПом та відсутності боргів.
Водночас шанс на податкову перевірку залежить від того, чи були податні декларації з фактичними показниками, чи мав ФОП рух коштів та найманих працівників, а також чи є податковий борг.
Цікаво, що відсутність чітких часових обмежень означає, що податкова може навідатись із перевіркою навіть через роки після офіційного закриття бізнесу.