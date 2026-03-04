ФОПам почали надсилати "листи щастя": що треба обов'язково перевірити
- ФОПи отримують повідомлення про податкову заборгованість, які можуть містити застарілі дані, що слід перевірити.
- ФОП відповідає за борги всім своїм майном, але закон захищає єдине житло, якщо воно є місцем постійного проживання та не перевищує соціальні норми площі.
ФОПам почали масово надходити так звані "листи щастя" про нібито податкову заборгованість. Але панікувати одразу не варто: є чіткий алгоритм дій, які треба виконати у даній ситуації.
Чому ФОП надходять листи про податковий борг?
Підприємці можуть отримувати листи про заборгованість, проте дані в них можуть бути застарілими чи неточними, каже податковий консультант Михайло Смокович.
Відправляють листи в електронці, масовою розсилкою. Повідомляють про наявність податкового боргу. Таке інформування – це ок. Не завжди ці листи актуальні, але якщо отримали – заходимо в кабінет платника і перевіряєм,
– говорить Смокович.
Як ФОПу перевірити, чи є борг?
Такий борг може бути нараховано, якщо підприємець не сплатив:
- ЄСВ;
- єдиний податок;
- або інший податок.
Щоб з’ясувати реальний стан справ, варто зайти до електронного кабінету платника податків. Саме там можна побачити актуальну інформацію: чи є заборгованість, переплата або все сплачено вчасно:
- У кабінеті відображається повна історія руху коштів і всі нарахування.
- Далі потрібно перевірити розрахунки з бюджетом: обрати конкретний податок, переглянути баланс, наявність переплат або боргу.
Чи можуть у ФОПа забрати житло за борги?
Відповідно до статті 52 Цивільного кодексу України, фізична особа-підприємець відповідає за борги, які виникли через підприємницьку діяльність, усім майном, яке їй належить.
Тому якщо у підприємця виникає податковий борг, борг перед банком, контрагентами або є рішення суду про стягнення грошей, відповідальність може поширюватися не тільки на бізнес-рахунки чи обладнання, а й на особисті гроші, авто, нерухомість та інше майно.
Водночас закон передбачає мінімальний захист житла. Є визначений перелік майна, на яке не можна звертати стягнення. До нього може належати єдине житло боржника, якщо воно є місцем постійного проживання та не перевищує встановлені соціальні норми площі.
Як податкова стягує борги ФОПів?
Торік Податкова служба України впровадила нову автоматизовану систему, яка дозволила стягнути понад 100 мільйонів гривень податкового боргу з понад 2 тисяч підприємств.
Нова система автоматично списує кошти з рахунків юридичних осіб, мінімізуючи людський фактор і посилюючи ефективність боротьби з податковою заборгованістю.