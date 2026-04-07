"Податок на OLX" тимчасово відклали: у Раді не вистачило одного голосу

У Верховній Раді не вистачило буквально одного голосу, щоб дати хід законопроєкту №15111, який стосується оподаткування доходів із цифрових платформ. Через це документ не змогли включити до порядку денного.

Чому Рада не проголосувала за "податок на OLX"?

Питання планували розглянути одразу – і в першому читанні, і в цілому, але голосів забракло. Тепер до нього повернуться не раніше середи, 8 квітня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Йдеться про ініціативу, яка має наблизити Україну до міжнародних правил обміну податковою інформацією. Зокрема, передбачалося автоматичне отримання даних про доходи громадян із таких платформ, як YouTube, TikTok або сервіси на кшталт Uber, Bolt.

Після доопрацювання законопроєкт став м’якшим для користувачів:

самозайнятим дозволили сплачувати податки як звичайним фізособам;

прибрали вимогу відкривати спеціальні рахунки і відмовилися від обов’язкового розкриття банківської таємниці;

замість складної системи декларування планували впровадити простіший механізм – податкові повідомлення від ДПС.

Втім, навіть у разі ухвалення зміни не запрацювали б одразу. Орієнтовний старт – не раніше 2027 року, і лише після того, як Україна приєднається до міжнародної системи обміну даними.

