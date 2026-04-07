Почему Рада не проголосовала за "налог на OLX"?

Вопрос планировали рассмотреть сразу – и в первом чтении, и в целом, но голосов не хватило. Теперь к нему вернутся не раньше среды, 8 апреля, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Речь идет об инициативе, которая должна приблизить Украину к международным правилам обмена налоговой информацией. В частности, предусматривалось автоматическое получение данных о доходах граждан с таких платформ, как YouTube, TikTok или сервисы вроде Uber, Bolt.

После доработки законопроект стал мягче для пользователей:

самозанятым разрешили платить налоги как обычным физлицам;

убрали требование открывать специальные счета и отказались от обязательного раскрытия банковской тайны;

вместо сложной системы декларирования планировали внедрить более простой механизм – налоговые уведомления от ГНС.

Впрочем, даже в случае принятия изменения не заработали бы сразу. Ориентировочный старт – не ранее 2027 года, и только после того, как Украина присоединится к международной системе обмена данными.

