ПДВ для всіх та податок на OLX: які податкові сюрпризи готують ФОПам у 2026 році

У 2026 році для фізичних осіб-підприємців в Україні очікуються зміни, що стосуватимуться як розмірі щодо сплати єдиного податку та єдиного соцвнеску, так і правил звітності.

Річ у тім, що зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму безпосередньо вплине на податкове навантаження та ліміти доходів, внаслідок яких ФОПи можуть залишатися на спрощеній системі оподаткування.

Втім найбільш суттєвим нововведенням може стати запровадження обов'язкової сплати податку на додану вартість для ФОПів, який може набрати чинності вже у 2027 році. А також ухвалення рішення щодо введення так званого "податку на OLX", навколо якого тривають дискусії.

24 Канал дізнався, які податки та внески повинні будуть сплачувати ФОПи у 2026 році, як зміняться правила звітності для підприємців, та за яких умов потрібно буде сплачувати ПДВ, якщо його запровадять для всіх.

Чи введуть для ФОПів обов'язкову сплату ПДВ у 2026 році?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у розмові з 24 Каналом заявив, що рішення про обов'язкову сплату ПДВ для всіх ФОПів стане проблемою для багатьох підприємців. Йдеться про бізнеси, які повинні будуть сплатити 20% ПДВ, якщо їхній обіг в рік перевищує 1 мільйон гривень.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Найбільший вплив це матиме на ФОП II та III груп. Відповідно до заяв голови Мінфіну та плану з МВФ, законопроєкт про ПДВ повинен бути податний до Верховної Ради та проголосований в I кварталі 2026 року. Втім офіційно набере чинності він лише з 1 січня 2027 року.

Таке рішення може спровокувати додаткове навантаження на бізнеси, додає Шевчишин. Крім того, обраховувати правильно ПДВ не так легко, як здається, а отже, дрібним підприємцям доведеться ще витрачати кошти на послуги бухгалтерів.

Додатково, для деяких бізнесів така модель податків взагалі не підходить. Зокрема йдеться про тих, хто купує у фермерів овочі чи фрукти, а потім перепродає на ринку (так звані перекупки).

Коли підприємець купує товар з ПДВ і потім його продає з ПДВ, то виникає лише різниця на суму, яку було додано. А якщо окремі підприємці не мають вхідного ПДВ, то відповідно будуть зобов'язані заплатити його за всю ціну товару. У результаті частина бізнесів почне підвищувати ціну на товар чи послугу для того, щоб закласти всі зміни у вартість. Постраждає кінцевий споживач,

– резюмує Шевчишин.

Крім того, чимало ФОПів просто закриється, адже їхня модель праці не буде достатньо якісною, щоб витримати податковий тиск.

Насправді зміни щодо такого оподаткування не від МВФ. Фонд вимагає від України лише забезпечити потрібні бюджетні надходження.

А уряд пропонує натомість різні варіанти, серед яких і є податок на додану вартість для всіх ФОПів, у кого обіг понад 1 мільйон гривень в рік.

Попри обов'язкову сплату ПДВ, є чимало і корисних пропозицій, наприклад, щодо того бізнесу, який розбиває свої видатки по різних ФОПах для уникнення сплати податків.

Що таке ПДВ?



ПДВ – це непрямий податок, який сплачується з доданої вартості товарів та послуг ПДВ. Фактично його сплачує кінцевий споживач, а бізнес лише нараховує та перераховує податок до бюджету. Ставка ПДВ в Україні – 20%.

Як розповів 24 Каналу Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, зміна правил оподаткування, яке пропонується зараз на фоні нової угоди України з МВФ, це радше ілюзія простих рішень і надія на те, що ПДВ і зниження порогу оподаткування розв'яже проблему наповнення бюджету.

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Але в таких випадках не буде збільшення надходжень, а швидше навпаки. Велика частина нинішнього бізнесу перейде в тінь.

Річ у тім, що потрібно боротися зі схемами в бізнесі точково, а не вводити зміни для всіх ФОПів. Тобто фіскальна політика мала б починатися з аналітики та моделювання впливу змін, оцінки ризиків тінізації та наслідків для зайнятості. А це б дозволило точково впливати на зловживання без шкоди.

Яка є альтернатива законопроєкту щодо ПДВ?

Ще раніше у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман звернув увагу на те, що пропозиція Мінфіну "нервуватиме весь малий і мікробізнес", адже стане тягарем з огляду на її складність.

Річ у тім, що навантаження зросте не лише на ФОПів, але й на податкову, яка повинна буде адмініструвати 660 тисяч нових платників ПДВ.

Законопроєкт простий, як кут будинку: прибрати виняток про мільйон, який раніше не поширювався на платників єдиного податку. Це саме та недолуга й шкідлива норма, про яку ми й думали раніше, що Міністерство фінансів так зробить. Воно так і зробило. Але шансів у цього законопроєкту – нуль,

– каже пан Олег.

Він наголошує, що ПДВ – складний в адмініструванні податок, що потребує окремого бухгалтера та серйозної системи звітності, яка може стати тягарем для малого підприємця.

Втім даний законопроєкт можна вдосконалити, пояснює Гетман, а саме: змінити поріг для реєстрації платників єдиного податку платниками ПДВ.

І для цього треба додати поріг не в 1 мільйон, а європейський – 85 тисяч євро.

Чи буде впроваджено "податок на OLX"?

Ще влітку Кабмін схвалив новий законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Таким чином доходи громадян, які отримані від діяльності на інтернет-майданчиках, а саме OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інші, будуть оподатковані.

Як це працювати насправді: той, хто продаватиме товар чи послугу на суму до 12 прожиткових мінімумів на рік, а це десь понад 36 тисяч гривень, – не оподатковуватиметься. Натомість для тих, хто отримує в рік більше коштів, діятиме ставка в 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Такі великі цифрові платформи, як-от Uklon, Bolt, Glovo та Uber, підтримали таку ініціативу, опублікувавши відкритий лист, де пояснили, чому такий закон важливий як для держави, так і для громадян та бізнесу.

Натомість в OLX ще раніше повідомили, передає Liga.net, що ця ініціатива може загрожувати українцям продавати вживані речі онлайн, якщо немає комерційної мети. Крім того, цей податок може спровокувати ще й зростання цін, а отже, навіть вживана річ подорожчає.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин позитивно відгукується щодо законопроєкту про оподаткування цифрових інтернет-платформах.

Відповідно до цього проєкту, цифрові майданчики стають податковими агентами, які одразу після здійснення операції нараховують податок, а потім знімає його.

Таким чином людям не потрібно робити жодних додаткових дій для того, щоб сплатити податок на різних платформах, бо це відбуватиметься автоматично. Втім звісно, що отримувати доведеться меншу суму, ніж раніше отримували,

– каже фінансовий аналітик.

Проте зараз чимало є варіантів, що допомагатимуть обійти це оподаткування. Наприклад, переходити на майданчики, такі як телеграм-канали, переважно анонімні. І відповідно працювати через них.

Коли запровадять податок на OLX?

Шевчишин заявляє, що терміни погодження "податку на OLX" досі немає, адже фінального читання законопроєкту ще досі не було.

Втім практика податкових змін передбачає, що вони не можуть впроваджуватися в дуже короткий період. Обов'язково потрібен період адаптації та період провадження.

Річ у тім, що будь-які податкові зміни тягнуть за собою обов'язкову бухгалтерію, програмні застосунки, які забезпечуватимуть це, тобто що вони підготувалися до цього, та інше.

До речі! Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, станом на 17 грудня, Верховна Рада відмовилась включати до порядку денного законопроєкт щодо оподаткування доходів, отриманих на цифрових платформах.

Теоретично запровадити податок вже на початку 2026 року можливо, однак на практиці це одразу створює серйозні проблеми, якщо ринок і його учасники до цього не готові.

Виникає ситуація, коли податкове зобов'язання вже існує, але немає чітко прописаних процедур: незрозуміло, за якими формами звітувати, куди і якими каналами передавати інформацію.

У результаті податкова служба керується законом і вимагає сплати податків, тоді як учасники ринку не мають технічної та регуляторної можливості виконати ці вимоги. Це створює ситуацію, за якої одна сторона формально має право контролю й санкцій, а інша – об'єктивно не готова до виконання норм,

– пояснює Шевчишин.

Як зміняться суми податків для ФОПів у 2026 році?

Зміна мінімальної зарплати та її наслідки для ФОПів

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата збільшиться до 8 647 гривень, що автоматично змінює розміри податків і соціального внеску для підприємців. Крім того, змінюється ще й прожитковий мінімум для працездатних осіб, а саме до 3 028 гривень.

Через це підвищаться суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ, а також зростуть граничні доходи для ФОПів на спрощеній системі.

ЄСВ (для всіх ФОПів)

Ставка залишається на рівні 22%, але якщо у 2025 році сума становила мінімальна 1 760 гривень в місяць, то у 2026 році вона зросте до 1 902 гривень в місяць.

Єдиний податок

Для ФОП 1 групи (10% прожиткового мінімуму) зросте ЄП з 303 гривень в місяць до 333 гривень в місяць.

Для ФОП 2 групи (20% мінімальної зарплати) – з 1 600 гривень до 1 729 гривень в місяць.

Для ФОП 3 групи – ставка залишиться на рівні 3% або 5% залежно від того, чи сплачує підприємець ПДВ.

Перегляд лімітів

Підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму автоматично підіймає ліміти доходів для ФОПів на спрощеній системі.

Річ у тім, що річні граничні показники доходів, за якими ФОПи можуть залишатися на спрощеній системі, прив'язані до мінімальної зарплати:

І група – 1 444 049 гривень (167 мінімальних зарплат),

ІІ група – 7 211 598 гривень (834 мінімальних зарплат),

ІІІ група – 10 091 049 гривень (1 167 мінімальних зарплат).

Ці ліміти будуть зафіксовані з 1 січня 2026 року й протягом року їх не змінюватимуть.

Нові правила звітності та порядок сплати

Крім того, 2026 рік приносить зміни й щодо звітності. З нового року ФОПи переходять на квартальну об'єднану звітність щодо ПДФО, ВЗ та ЄСВ замість щомісячної, що спрощувала податковий процес.

За новими правилами, звіт за квартал подається впродовж 40 календарних днів після його завершення – наприклад, звіт за I квартал подається до 10 травня 2026 року. Втім грудневі/річні звіти подаються згідно з чинним порядком, станом на 2025 рік.