Після тиску Трампа: Гонконзька компанія продає порти Панамського каналу
- CK Hutchison Holdings Ltd. продає контроль над портами біля Панамського каналу американському консорціуму BlackRock-TiL.
- Консорціум отримає 90% акцій Panama Ports Co. та 80% частку у 43 портах у 23 країнах, загальна вартість угоди становить 22,8 мільярда доларів.
Гонконзький конгломерат CK Hutchison Holdings Ltd. погодився передати контроль над своїм портовим бізнесом, зокрема об’єктами біля Панамського каналу, американському консорціуму.
Після тиску Трмпа
Про це повідомляється в офіційній заяві компанії, інформує 24 Канал. Рішення про продаж ухвалене після заяв колишнього президента США Дональда Трампа, який звинуватив Панаму у сприянні китайському впливу на канал і заявив про наміри повернути його під контроль США.
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Хто став новим власником
Новим власником портового бізнесу стане консорціум BlackRock-TiL, до якого входять BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment.
Згідно з попередньою угодою, консорціум отримає 90% акцій Panama Ports Co. (PPC), а також 80% частку у 43 портах, розташованих у 23 країнах, включно з Великою Британією та Німеччиною.
Зауважте. Загальна вартість угоди, що охоплює всі порти CK Hutchison, оцінюється у 22,8 мільярда доларів.
Підписання остаточних документів щодо угоди PPC очікується не пізніше 2 квітня 2025 року.