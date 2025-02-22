У Кремлі розраховують на повернення західного бізнесу на тлі зближення зі США, – FT

Нещодавно Дональд Трамп зробив низку суперечливих заяв, які свідчать про зближення з Росією. У Кремлі мають з цього приводу свої сподівання.

Російський президент Владімір Путін доручив своєму уряду готуватися до можливого повернення західних компаній на ринок Росії через зближення зі США. Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Доступ буде "обмеженим"

Раніше Путін заявив, що російські компанії повинні отримати "певні переваги" перед тими, хто повертається на ринок. У такий спосіб він хоче відповісти на західні санкції.

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров стверджує, що доступ для західного бізнесу буде "обмеженим". Це означає, що він дозволятиметься лише в секторах, де відсутні ризики для російської економіки у разі чергового загострення відносин.

Ці заяви звучать на фоні того, що 18 лютого у Саудівській Аравії представники Росії та США обговорювали перспективи економічного співробітництва. Під час зустрічі показали документ із підрахунком втрат американських компаній через вихід із Росії після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Втрати компаній США оцінили у 324 мільярди доларів. Водночас за підрахунками Київської школи економіки, активи компаній США у Росії становили лише 52 мільярди доларів, а їхній сукупний заробіток із 2021 по 2023 рік склав 36 мільярдів доларів.