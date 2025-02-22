Российский президент Владимир Путин поручил своему правительству готовиться к возможному возвращению западных компаний на рынок России из-за сближения с США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Доступ будет "ограниченным"

Ранее Путин заявил, что российские компании должны получить "определенные преимущества" перед теми, кто возвращается на рынок. Таким образом он хочет ответить на западные санкции.

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что доступ для западного бизнеса будет "ограниченным". Это означает, что он будет разрешен только в секторах, где отсутствуют риски для российской экономики в случае очередного обострения отношений.

Эти заявления звучат на фоне того, что 18 февраля в Саудовской Аравии представители России и США обсуждали перспективы экономического сотрудничества. Во время встречи показали документ с подсчетом потерь американских компаний из-за выхода из России после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Потери компаний США оценили в 324 миллиарда долларов. В то же время по подсчетам Киевской школы экономики, активы компаний США в России составляли лишь 52 миллиарда долларов, а их совокупный заработок с 2021 по 2023 год составил 36 миллиардов долларов.