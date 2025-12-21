Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Суми вражають: скільки українці витратили на таксі у 2025
21 грудня, 20:50
2

Суми вражають: скільки українці витратили на таксі у 2025

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У 2025 році українці витратили на таксі через сервіс Uklon майже 7,2 мільярда гривень, що є найбільшою сумою серед усіх служб таксі.
  • Через сервіс Bolt було здійснено 28 030 447 операцій, що є другим показником після Uklon.

Українці активно користувалися таксі у 2025 році. Це не дивно, адже завдяки такій послузі можна легко та швидко дістатися до місця призначення, без зайвих зусиль.

Які суми витратили українці на таксі у 2025?

Лідером серед служб таксі у 2025 був Uklon. Через цей сервіс за рік українці витратили – майже 7,2 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на дашборд Monobank.

Читайте також Світовий рекорд: статки Ілона Маска перевищили 700 мільярдів доларів, – Reuters

Також значні витрати на таксі у 2025 році українці здійснили:

  • через сервіс Bolt, було витрачено – майже 5 мільярдів гривень;
  • Uber – 1,1 мільярда гривень
  • OnTaxi – понад 139 мільйонів гривень;
  • Taxi 838 – більш як 97 мільйонів гривень.

Скільки операцій здійснили українці через служби таксі:

  • найбільше операцій було здійснено через сервіс Uklon – 43 292 982
  • через Bolt, було здійснено – 28 030 447 операцій;
  • Uber – 2 517 232;
  • OnTaxi – 1 126 469;
  • Taxi – 724 532;
  • Taxi 838 – 652 741.

Цікаво, що у грудні лідером за сумою витрат також є Uklon. Там українці витратили майже 794 мільйони гривень, повідомляє Monobank.

Зверніть увагу! Вказані дані стосуються лише безготівкових розрахунків через Monobank. Дані інших банків, а також готівкові розрахунки в цій статистиці не враховуються.

Що важливо знати про ціни на таксі в Україні зараз?

  • Вартість таксі зростає через погану погоду та значний ажіотаж. Також тарифи можуть збільшуватись внаслідок загальних змін, зокрема, здорожчання пального.

  • Багато хто зауважує, що ціна таксі зростає через обстріли та під час відключення світла. Як пояснюють експерти, це закономірно. Річ у тім, що в цей період сильно збільшується попит на таксі.