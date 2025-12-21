Суми вражають: скільки українці витратили на таксі у 2025
- У 2025 році українці витратили на таксі через сервіс Uklon майже 7,2 мільярда гривень, що є найбільшою сумою серед усіх служб таксі.
- Через сервіс Bolt було здійснено 28 030 447 операцій, що є другим показником після Uklon.
Українці активно користувалися таксі у 2025 році. Це не дивно, адже завдяки такій послузі можна легко та швидко дістатися до місця призначення, без зайвих зусиль.
Які суми витратили українці на таксі у 2025?
Лідером серед служб таксі у 2025 був Uklon. Через цей сервіс за рік українці витратили – майже 7,2 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на дашборд Monobank.
Також значні витрати на таксі у 2025 році українці здійснили:
- через сервіс Bolt, було витрачено – майже 5 мільярдів гривень;
- Uber – 1,1 мільярда гривень
- OnTaxi – понад 139 мільйонів гривень;
- Taxi 838 – більш як 97 мільйонів гривень.
Скільки операцій здійснили українці через служби таксі:
- найбільше операцій було здійснено через сервіс Uklon – 43 292 982
- через Bolt, було здійснено – 28 030 447 операцій;
- Uber – 2 517 232;
- OnTaxi – 1 126 469;
- Taxi – 724 532;
- Taxi 838 – 652 741.
Цікаво, що у грудні лідером за сумою витрат також є Uklon. Там українці витратили майже 794 мільйони гривень, повідомляє Monobank.
Зверніть увагу! Вказані дані стосуються лише безготівкових розрахунків через Monobank. Дані інших банків, а також готівкові розрахунки в цій статистиці не враховуються.
Що важливо знати про ціни на таксі в Україні зараз?
Вартість таксі зростає через погану погоду та значний ажіотаж. Також тарифи можуть збільшуватись внаслідок загальних змін, зокрема, здорожчання пального.
Багато хто зауважує, що ціна таксі зростає через обстріли та під час відключення світла. Як пояснюють експерти, це закономірно. Річ у тім, що в цей період сильно збільшується попит на таксі.