Бизнес Актуальные новости
21 декабря, 20:50
Суммы впечатляют: сколько украинцы потратили на такси в 2025 году

Анастасия Зорик
Основні тези
  • В 2025 году украинцы потратили на такси через сервис Uklon почти 7,2 миллиарда гривен, что является наибольшей суммой среди всех служб такси.
  • Через сервис Bolt было осуществлено 28 030 447 операций, что является вторым показателем после Uklon.

Украинцы активно пользовались такси в 2025 году. Это неудивительно, ведь благодаря такой услуге можно легко и быстро добраться до места назначения, без лишних усилий.

Какие суммы потратили украинцы на такси в 2025 году?

Лидером среди служб такси в 2025 году был Uklon. Через этот сервис за год украинцы потратили – почти 7,2 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на дашборд Monobank.

Также значительные расходы на такси в 2025 году украинцы осуществили:

  • через сервис Bolt, было потрачено – почти 5 миллиардов гривен;
  • Uber – 1,1 миллиарда гривен
  • OnTaxi – более 139 миллионов гривен;
  • Taxi 838 – более 97 миллионов гривен.

Сколько операций совершили украинцы через службы такси:

  • больше всего операций было осуществлено через сервис Uklon – 43 292 982
  • через Bolt, было осуществлено – 28 030 447 операций;
  • Uber – 2 517 232;
  • OnTaxi – 1 126 469;
  • Taxi – 724 532;
  • Taxi 838 – 652 741.

Интересно, что в декабре лидером по сумме расходов также является Uklon. Там украинцы потратили почти 794 миллиона гривен, сообщает Monobank.

Обратите внимание! Указанные данные касаются только безналичных расчетов через Monobank. Данные других банков, а также наличные расчеты в этой статистике не учитываются.

Что важно знать о ценах на такси в Украине сейчас?

  • Стоимость такси растет из-за плохой погоды и значительного ажиотажа. Также тарифы могут увеличиваться вследствие общих изменений, в частности, подорожания топлива.

  • Многие замечают, что цена такси растет из-за обстрелов и во время отключения света. Как объясняют эксперты, это закономерно. Дело в том, что в этот период сильно увеличивается спрос на такси.