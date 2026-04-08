Виписують штрафи на сотні тисяч: роботодавців почали масово карати через одне порушення
Українські роботодавці отримують шалені штрафи через те, що не працевлаштовують людей з інвалідністю. Так, торік понад 8,6 тисячі компаній отримали такі штрафи на загальну суму понад 2,76 мільярда гривень.
Які компанії оштрафувати за відсутність людей з інвалідністю в штаті?
Загалом наразі в Україні 88 705 компаній, що мають від 8 працівників та підпадають під обов’язковий норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю, пише Опендатабот.
- 317 тисяч гривень штрафу, у середньому, мають сплатити роботодавці, які не працевлаштували людей з інвалідністю торік.
- За рік середня сума штрафу зросла на 20%.
Так, 8 697 роботодавцям, які не виконали норматив, нарахували санкції на загальну суму 2,76 мільярда гривень. Це близько 10% від усіх роботодавців, які мали працевлаштувати людей з інвалідністю за підсумками 2025 року. Для порівняння, у 2023 році цей показник сягав 17,5%.
Чому бізнес не наймає людей з інвалідністю?
60% українських компаній не можуть знайти працівників з інвалідністю, які відповідають їхнім кваліфікаційним вимогам. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Конфедерацією роботодавців України
Головною проблемою, за словами радника Конфедерації Родіона Колишка, залишається брак фахівців із відповідною підготовкою, а також відсутність налагоджених каналів комунікації між роботодавцями й потенційними працівниками.
Увага. Бізнес не має змоги напряму звернутись до людей з інвалідністю чи хоча б донести до них інформацію про вакансії.
Більшість підприємств – 92% – не отримують жодної підтримки у пошуку таких кадрів ні з боку держави, ні з боку громадського сектору. Через це майже половина компаній (48%) змушені звертатись до власних знайомих у пошуках працівників з інвалідністю.
Новини ринку праці в Україні
Зарплати на робітничі спеціальності в Україні зросли на 10 – 40%, але деяких фахівців критично не вистачає. Найбільше підвищення зарплат спостерігається у малярів (+43%), комплектувальників (+34%), виконробів (+33%) і мулярів (+32%).
На початку 2026 року в Україні подано понад 111 тисяч вакансій, але закривається лише близько 35% з них. Найвищий відсоток закриття вакансій спостерігається в Донецькій області (68,5%), а середній час пошуку працівника складає 17 днів.
Українські готелі та ресторани стикаються з дефіцитом працівників, що є головним викликом для бізнесу. Серед працівників HoReCa 11% повідомили про суттєве падіння доходів, тоді як 17% зазначили помітне зростання.