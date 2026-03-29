Підприємницька діяльність в Україні: хто ще має право працювати без касового апарату

Касовий апарат або ж РРО (реєстратор розрахункових операцій) активно використовується в Україні. Він працює автономно, або ж з підключенням до центральної бази даних. Деякі з підприємців забов’язані його викорисовувати під час своєї діяльності.

Хто може має право працювати без касового апарату?

Вимоги щодо їхнього застосування залежать від виду діяльності, групи оподаткування та способу розрахунків, про що повідомили у Головному управлінні ДПС у Донецькій області.

Підприємці, які працюють на 1 групі єдиного податку, мають законне право не використовувати РРО чи ПРРО. Це правило діє незалежно від способу прийому платежів, тобто навіть якщо розрахунок здійснюється готівкою.

Водночас робота цих підприємців обмежена торгівлею на ринках та побутовими послугами без найманих працівників.

Зверніть увагу! Ба більше, ФОПи на територіях бойових дій тимчасово звільнені від використання касових апаратів.

Перелік таких територій оновлюється щонайменше двічі на місяць. І підприємець зобов’язаний самостійно відстежувати актуальний статус свого населеного пункту.

Водночас 2,3 та 4 групи ФОПи іноді теж можуть працювати без касового апарату. Наприклад, 2 група має таку можливість, якщо:

підприємець приймає оплату за дистанційні послуги з дистанційною оплатою від клієнта;

оплата здійснюється через Укрпошту;

клієнт переказує кошти напряму на IBAN рахунок продавця.

Якщо послуги підприємця на 3 групі ФОП надаються дистанційно, а оплата здійснюється онлайн, то використання РРО також не є обов’язковим.

Важливо! ФОП 4 групи може не використовувати касовий апарат, якщо їхня діяльність не передбачає розрахункових операцій. Це означає, що людина отримає оплату виключно безготівковим способом.

Що ще слід знати ФОПам в Україні?