Один з найбільших заводів України та Ocean Plaza: що виставлять на продаж першим у 2026 році

У найближчі шість місяців Фонд держмайна планує виставити на продаж щонайменше чотири великі об’єкти. Деякі з них вже неодноразово намагалися продати, проте з різних причин аукціони не відбувалися.

Які об’єкти виставлять на приватизацію у 2026 році?

У переліку – Одеський припортовий завод (ОПЗ), Ocean Plaza, Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат та Миколаївський глиноземний завод, пише Forbes.

Всі активи непрості, але знакові. По ОПЗ найбільша причина страху інвесторів – це воєнні ризики. Навіть борги Фірташу (близько 193 мільйони доларів) лякають менше, ніж розташування в Одеській області,

– говорить голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Він вважає, що активи на кшталт ОПЗ чи Миколаївського глиноземного самі собою мають умовну цінність. Вони замислювалися як частина виробничого ланцюжка Радянського Союзу.

На думку посадовця, для них потрібно шукати зовнішнього інвестора, "хто своїм прапором, громадянством може гарантувати безпеку активу". Як приклад Наталуха наводить США та Індію.

Що відомо про активи, які збираються продавати:

Одеський припортовий завод – найбільша державна хімкомпанія, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту. У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ.

– найбільша державна хімкомпанія, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту. У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ. Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших підприємств кольорової металургії в країні. У лютому 2023-го суд націоналізував Миколаївський глиноземний завод і ще низку активів на 10 мільярдів гривень російського мільярдера Олега Дерипаски.

– одне з найбільших підприємств кольорової металургії в країні. У лютому 2023-го суд націоналізував Миколаївський глиноземний завод і ще низку активів на 10 мільярдів гривень російського мільярдера Олега Дерипаски. Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, що належав російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував його.

– торгово-розважальний центр, що належав російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував його. ТОВ "Демурінський ГЗК" – гірничо-збагачувальне підприємство, зареєстроване у 2001 року. Раніше належало російському бізнесмену Михайлу Шелкову, згодом було арештоване та конфісковане в межах санкцій.

