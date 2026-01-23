Хто виграє від епохи ШІ: професії, які матимуть шестизначні зарплати та шалений попит

Усе більше компаній розбудовують дата-центри для розробки власного штучного інтелекту, який, як планується, “знищить” деякі професії. Проте окремі працівники, зокрема робітничих професій зможуть заробляти в рази більше завдяки ШІ.

Які професії будуть потрібні в епоху ШІ?

Оскільки штучний інтелект загрожує перевернути ринки праці в країнах світу, повідомляє The Straits Time.

Головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг відкинув довгострокові побоювання та заявив, що кваліфіковані професійно-технічні працівники зараз відчувають зростаючий попит:

Сантехніки, електрики та будівельники зможуть отримувати "шестизначні зарплати" завдяки попиту на будівництво центрів обробки даних, які запускають штучний інтелект.

Ця технологія вимагатиме одного з найбільших розбудов інфраструктури в історії, з трильйонами доларів нових інвестицій, сказав Хуанг.

Ми спостерігаємо досить значний бум у цій галузі, зарплати зросли майже вдвічі. Кожен повинен мати можливість добре заробляти. Для цього не потрібно мати ступінь доктора філософії з комп’ютерних наук,

– сказав він.

Генеральний директор Coreweave Майкл Інтратор також торкнувся теми буму штучного інтелекту, описавши потребу в зростаючій кількості сантехніків, електриків та теслярів.

Як штучний інтелект вплине на ринок праці?