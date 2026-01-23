Укр Рус
23 січня, 14:01
Хто виграє від епохи ШІ: професії, які матимуть шестизначні зарплати та шалений попит

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Штучний інтелект викликає зростаючий попит на деякі робітниці професії, які можуть отримувати шестизначні зарплати завдяки потребі в дата-центрах.
  • Цей технологічний розвиток вимагатиме великих інвестицій в інфраструктуру, що призведе до значного зростання зарплат у цих галузях.

Усе більше компаній розбудовують дата-центри для розробки власного штучного інтелекту, який, як планується, “знищить” деякі професії. Проте окремі працівники, зокрема робітничих професій зможуть заробляти в рази більше завдяки ШІ.

Які професії будуть потрібні в епоху ШІ?

Оскільки штучний інтелект загрожує перевернути ринки праці в країнах світу, повідомляє The Straits Time.

Головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг відкинув довгострокові побоювання та заявив, що кваліфіковані професійно-технічні працівники зараз відчувають зростаючий попит:

  • Сантехніки, електрики та будівельники зможуть отримувати "шестизначні зарплати" завдяки попиту на будівництво центрів обробки даних, які запускають штучний інтелект.

Ця технологія вимагатиме одного з найбільших розбудов інфраструктури в історії, з трильйонами доларів нових інвестицій, сказав Хуанг.

Ми спостерігаємо досить значний бум у цій галузі, зарплати зросли майже вдвічі. Кожен повинен мати можливість добре заробляти. Для цього не потрібно мати ступінь доктора філософії з комп’ютерних наук,
– сказав він.

Генеральний директор Coreweave Майкл Інтратор також торкнувся теми  буму штучного інтелекту, описавши потребу в зростаючій кількості сантехніків, електриків та теслярів

Як штучний інтелект вплине на ринок праці?

  • Приблизно 300 мільйонів робочих місць під загрозою знищення через вплив штучного інтелекту. Професії касирів, коректорів, редакторів і телемаркетологів можуть зникнути.

  • Одну з галузей в Україні, основа якої – фізична людська праця, не зможуть замінити комп’ютери та штучний інтелект. Зокрема, професії муляра, сантехніка та електрика залишаються сферами, де людську працю замінити не можна. 

  • Найбільш безпечними від автоматизації залишаються також професії, орієнтовані на ручну працю, такі як оператори важкої техніки, кухарі та будівельники.