У Work․ua назвали вакансії, які мають найбільший попит в Україні

Україна переживає нелегкі часи на ринку праці через повномасштабне вторгнення Росії. Однак є перелік професій, на які останні роки існує найвищий попит у роботодавців.

Про них для 24 Каналу розповіла керівниця проєкту з працевлаштування ветеранів “Назустріч” у Work․ua Анастасія Розлуцька.

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Професії, на які є зараз попит

Найбільш частими за пропозиціями на ринку працевлаштування є

виробничі;

робочі професії;

сфера обслуговування;

будівництво;

транспорт та логістика.

Ці категорії залишаються в топах вже не перший рік, тут українські роботодавці відчувають дефіцит і постійно шукають працівників,

– розповіла Розлуцька.

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