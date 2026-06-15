Постраждали 10 тисяч посилок: "Нова пошта" розповіла про наслідки масованої атаки

Унаслідок російської атаки по логістичній інфраструктурі «Нової пошти» був зруйнований один з найновітніших терміналів. Водночас обійшлося без постраждалих серед працівників.

Росія вдарила трьома ракетами: які наслідки атаки по "Новій пошті"?

У компанії наголосили, що завдяки завчасній підготовці та дотриманню правил безпеки вдалося уникнути людських жертв. Про це в етері 24 Каналу розповів співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

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У цілому атакували трьома балістичними ракетами, зруйнували два корпуси, зараз йдуть відновлювальні роботи.Крім матеріальної шкоди, постраждали близько 10 000 посилок в контейнерах,

– каже Поперешнюк.

За його словами, у самому терміналу посилок майже не було. Наступний крок – встановлення зв’язку з клієнтами, які втратили посилки, та відшкодування.

Планують, що термінал запрацює вже цього тижня, проте на повне відновлення знадобиться кілька місяців.

Зауважте! Це був особливий сортувальний центр – перший у країні, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від Vanderlande.

Скільки постраждалих внаслідок атаки на Київ?

Станом на ранок 15 червня відомо про 5 загиблих внаслідок удару по Києву. Про наслідки масованого обстрілу повідомляють глава КМВА Тимур Ткаченко та мер міста Віталій Кличко.

Спочатку було відомо про 4 загиблих. Але пізніше їх кількість зросла. Постраждала, яка перебувала у лікарні в тяжкому стані, померла.

Наразі відомо про 35 поранених. Серед них – дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка. У ДСНС розкрили масштаб руйнувань у столиці:

Оболонський район . Тут спалахнули масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Сталося влучання у житлову 9-поверхівку. Також пошкоджено житлову забудову та сталося задимлення під'їздів.

. Тут спалахнули масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Сталося влучання у житлову 9-поверхівку. Також пошкоджено житлову забудову та сталося задимлення під'їздів. Солом'янський район . Ворог влучив у 9-поверховий житловий будинок.

. Ворог влучив у 9-поверховий житловий будинок. Деснянський район. Окупанти влучили у 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти, зокрема дитсадка.

Окупанти влучили у 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти, зокрема дитсадка. Дарницький район . Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках.

. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках. Печерський район . Росіяни поцілили у 17-поверховий житловий будинок. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври.

. Росіяни поцілили у 17-поверховий житловий будинок. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври. Шевченківський район . Зайнялася пожежа на території овочевого ринку. Противник влучив у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти, у 8-поверховий житловий будинок.

. Зайнялася пожежа на території овочевого ринку. Противник влучив у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти, у 8-поверховий житловий будинок. Голосіївський район . Розгорілися пожежі у житловій багатоповерхівці, на складських та інфраструктурних об'єктах.

. Розгорілися пожежі у житловій багатоповерхівці, на складських та інфраструктурних об'єктах. Святошинський район. Тут пошкоджено житлову забудову.

Тут пошкоджено житлову забудову. Дніпровський район. Зафіксоване падіння уламків, пошкодження приватного будинку.

Що відомо про попередні обстріли "Нової пошти"?