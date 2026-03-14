Найкращі дні для відкриття ФОП в Україні: що обов'язково треба врахувати

Для реєстрації ФОП в Україні немає особливих вимог щодо дня місяця, проте на це варто зважати, коли ви не хочете переплачувати. Також важливо розібратися з боргами перед відкриттям ФОП.

Коли краще реєструвати ФОП 1 і 2 групи?

Підприємці на 1-й та 2-й групі єдиного податку отримують статус платника не відразу, повідомили у бюро Богдана Янківа.

Він починає діяти з першого числа наступного місяця після подання заяви, незалежно від того, коли саме була оформлена реєстрація. Тому найзручніше відкривати ФОП у перші дні місяця.

У такому разі буде достатньо часу, щоб перевірити, чи все пройшло без проблем: чи прийняли заявку, чи не виникло технічних помилок або відмови. Якщо ж реєстрація відбудеться наприкінці місяця, часу на виправлення можливих помилок майже не залишиться, і старт роботи з потрібної дати може зірватися.

Також важливо, що після відкриття ФОП варто обов’язково переконатися, що вас внесли до Реєстру платників єдиного податку. Це можна зробити через електронний кабінет податкової або спеціальні сервіси для звітності. Податкова служба має до двох робочих днів, щоб розглянути заяву.

Коли відкривати ФОП 3 групи?

Для підприємців 3-ї групи статус платника єдиного податку починає діяти з дня реєстрації. Це виглядає зручно, але є нюанс, пов’язаний із ЄСВ:

Якщо відкрити ФОП, наприклад, у останні кілька днів місяця, єдиний соціальний внесок доведеться сплатити за весь місяць, навіть якщо діяльність фактично тривала лише кілька днів.

Тому більш логічний варіант – почекати до початку нового місяця і зареєструватися тоді. У такому випадку ЄСВ нараховуватиметься вже за повний місяць роботи, без зайвих витрат.

Отже, найкращі дні для відкриття ФОП такі:

1 – 2 група: реєструватися на початку місяця, щоб мати запас часу на перевірку заявки та виправлення можливих помилок. Статус платника все одно почне діяти з 1 числа наступного місяця.

реєструватися на початку місяця, щоб мати запас часу на перевірку заявки та виправлення можливих помилок. Статус платника все одно почне діяти з 1 числа наступного місяця. 3 група: також краще обирати перші дні місяця, щоб не платити ЄСВ за майже «порожній» місяць.

Зауважте! Перш ніж подавати будь-які заявки, перевірте, чи немає у вас податкових боргів: податок на нерухомість, земельний податок тощо. Якщо борги є – спочатку погасіть їх, і тільки тоді реєструйте ФОП. Інакше отримаєте відмову у наданні єдиного податку.

