Пряме влучання російської ракети зруйнувало склад українського бренду одягу
Основною ціллю комбінованої російської атаки в ніч на неділю, 24 травня, став Київ. У списку численних руйнувань опинився склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype.
Що відомо про наслідки атаки
Деталі компанія розповіла в соцмережах, показавши наслідки обстрілу. Наразі її сайт призупинив роботу на кілька днів.
Пряме влучання ворожої ракети знищило 2 поверхи складського приміщення – тисячу квадратних метрів усієї продукції бренду. На щастя, жоден співробітник компанії не постраждав.
Сьогодні вночі ворог зруйнував все, що ми будували 9 років… Нам дуже важко це писати, згодом вийдемо з режимом роботи та планами на майбутнє,
– йдеться в заяві Rikky Hype.
Також у компанії пообіцяли якомога швидше все відновити й запросили клієнтів до своїх фізичних магазинів.
Цікаво! Узимку Rikky Hype разом з Укрпоштою опинилися в центрі скандалу – через рекламний фотосет до Дня святого Валентина, присвячений темі шкільних листівок. Після хвилі звинувачень у сексуалізації дітей компанії видалили частину контенту та перепросили.
Що ще відомо про наслідки атаки
На столичному Подолі постраждало кафе Hogo, яке офіційно відчинили лише напередодні, 23 травня. Однак це не завадило закладу знову запрацювати – власник із самого ранку власноруч пригощав охочих кавою через розбиті вікна, а його мама пропонувала містянам солодощі.
Поблизу станції метро "Лук'янівська" російська атака вкотре пошкодила будівлю першого відкритого в Україні McDonald's. Також ущент згоріли ринок і торговий центр "Квадрат".
Росіяни ж уже встигли виправдати обстріл – безпілотники та ракети різних типів нібито летіли саме на об'єкти військового управління України.