20 лютого, 17:15
Бестселери серед нових авто: які моделі в Україні купують найчастіше

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У січні 59% всіх продажів нових авто в Україні припало на Київ, Київську, Дніпропетровську, Харківську та Одеську області.
  • Популярними моделями стали авто як європейських, так і азійських виробників.

Українці продовжують купувати нові автівки – і найбільше це помітно у кількох регіонах. У січні найактивніше нові легковики розбирали в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Які марки авто найпопулярніші?

На ці області припало 59% усіх продажів нових авто за місяць, пише Укравтопром.

Столиця традиційно попереду: у Києві за січень поставили на облік 1571 нову машину. Київська область теж тримає темп – тут зареєстрували 486 авто. Далі у списку Дніпропетровщина – 356 новеньких легковиків, Харківщина – 350, а в Одеській області своїх власників знайшли 278 автомобілів.

Які марки обирають:

  •  У Києві та на Харківщині фаворитом став кросовер Toyota RAV-4 – модель давно має стабільний попит;
  • У Київській та Одеській областях частіше віддавали перевагу Renault Duster – практичному та відносно доступному SUV;
  • У Дніпропетровській області в лідери вирвався електромобіль BYD Leopard 3.

Що відомо про ринок авто в Україні та світі?

  • У 2025 році в Україну завезли 504 авто, які підпадають під "податок на розкіш", що є найнижчим показником за останні 5 років. Porsche та Mercedes-Benz домінують у сегменті luxury-транспорту, а електрокари становлять 65% усіх "розкішних" машин.

  • У січні українці придбали майже 1,4 тисячі китайських авто, з яких 78% були електромобілі, причому найпопулярнішими стали моделі BYD. Він обігнав Tesla як найбільшого продавця електромобілів у світі.

  • Toyota очолила рейтинг найнадійніших автомобільних брендів 2025 року за версією Consumer Reports. Електромобілі виявилися менш надійними, ніж гібриди та автомобілі на бензині, згідно з дослідженням CR.

  • Китайські посередники допомагають російським автодилерам обходити санкції. Імпорт автомобілів з Китаю до Росії зріс, і зараз вони складають значну частку від усіх західних або японських автомобілів, зареєстрованих у Росії.