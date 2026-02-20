Бестселери серед нових авто: які моделі в Україні купують найчастіше

На ці області припало 59% усіх продажів нових авто за місяць, пише Укравтопром.

Столиця традиційно попереду: у Києві за січень поставили на облік 1571 нову машину. Київська область теж тримає темп – тут зареєстрували 486 авто. Далі у списку Дніпропетровщина – 356 новеньких легковиків, Харківщина – 350, а в Одеській області своїх власників знайшли 278 автомобілів.

Які марки обирають:

У 2025 році в Україну завезли 504 авто, які підпадають під "податок на розкіш", що є найнижчим показником за останні 5 років. Porsche та Mercedes-Benz домінують у сегменті luxury-транспорту, а електрокари становлять 65% усіх "розкішних" машин.

У січні українці придбали майже 1,4 тисячі китайських авто, з яких 78% були електромобілі, причому найпопулярнішими стали моделі BYD. Він обігнав Tesla як найбільшого продавця електромобілів у світі.

Toyota очолила рейтинг найнадійніших автомобільних брендів 2025 року за версією Consumer Reports. Електромобілі виявилися менш надійними, ніж гібриди та автомобілі на бензині, згідно з дослідженням CR.