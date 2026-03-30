Зарплати ростуть, а людей бракує: найзатребуваніші професії, де платять понад 50 тисяч гривень

Робітничі спеціальності в Україні зараз входять до переліку найбільш високооплачуваних професій. Зарплати зросли на 10-40%, проте деяких фахівців критично не вистачає.

Робітничі спеціальності в Україні: як зросли зарплати?

Тенденція зростання оплати праці відстежується майже на всі посади робітничих спеціальностей на платформі. Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.

Дивіться також Агрокомпанії в Україні підняли зарплати: хто може заробляти 36 тисяч гривень на місяць

Найбільший стрибок показали зарплати малярів на будівництві: плюс 43%, і тепер це близько 40 тисяч гривень. Також більше почали заробляти комплектувальники (+34%, до 28 тисяч гривень), виконроби (+33%, до 50 тисяч гривень) і муляри (+32%, до 56 тисяч гривень).

У межах 15 – 20% зросли середні зарплати й для інших спеціалістів:

електрики тепер у середньому отримують близько 30 тисяч гривень;

зварювальники на будівництві – 35 тисяч;

монтажники на виробництві – також 35 тисяч;

на такому ж рівні тримаються сантехніки;

трохи менше – токарі (32 тисячі гривень);

штукатури можуть розраховувати навіть на 63 тисячі гривень.

Менш динамічне, але все ж відчутне підвищення зарплати (приблизно на 10 – 15%) зафіксували у лютому 2026 року для будівельників (до 45 тисяч гривень), монтажників на будівництві (40 тисяч гривень), пакувальників (22 тисячі гривень), слюсарів (25 тисяч гривень) і столярів (29 тисяч гривень).

Втім, не всюди тенденція позитивна. У виробничій сфері окремі професії навіть втратили в доходах. Наприклад, зарплата малярів просіла на 25% і тепер становить близько 30 тисяч гривень, а зварювальники втратили приблизно 3% – до 34 тисяч.

Яких фахівців найбільше шукають роботодавці?

У більшості напрямів вакансій стало менше, ніж торік. Найбільше "просіли" пропозиції для зварювальників у будівництві – аж на 89%. Також значно зменшилась кількість вакансій для плиточників (-52%), малярів на виробництві (-47%), токарів (-37%) і штукатурів (-36%).

Приблизно на 20 – 25% знизився попит на будівельників, мулярів, слюсарів і столярів. За іншими професіями падіння менш різке – від 2% до 15%.

Водночас є й спеціальності, де роботодавці, навпаки, почали шукати людей активніше. найбільше було таких пропозицій:

Комплектувальник, зростання майже у 12 разів Зварювальник у категорії виробництва, зростання у понад 6 разів Машиніст екскаватора, +47% Виконроб, +11%

Попри відчутне зростання зарплат у робітничих професіях, кількість вакансій здебільшого зменшується. Водночас на частину посад стабільно бракує кандидатів. Натомість простіші позиції залишаються більш конкурентними серед пошукачів. Це формує ситуацію, де дефіцит спеціалістів зберігається навіть на фоні зростання зарплат,

– підсумували в OLX Робота.

Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?

Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, розповів Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.

Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.

Яка ситуація на ринку праці в Україні?