Збиральник грошей і не тільки: незвичні професії в Україні, які вас точно здивують
- Державна служба зайнятості України за січень 2026 року представила понад 4,6 тисячі вакансій, включаючи незвичні професії, такі як овоскопувальник яєць та кар’єрник.
- Серед незвичних професій є також збиральник грошей.
За січень 2026 року Державна служба зайнятості виставила понад 4,6 тисячі різних вакансій. У списку – звичні для ринку кухарі, бухгалтери, слюсарі чи адміністратори, проте є й вакансії, які виявляться незвичними для більшості українців.
Ринок праці: незвичайні вакансії в Україні
На ринку трапляються й такі професії, про існування яких багато хто навіть не здогадується, пише Державна служба зайнятості.
Ось кілька найбільш незвичних пропозицій:
1. Копіювальник
Ця робота досі актуальна на промислових підприємствах. Там, де є гори креслень, схем, актів і технічної документації, потрібна окрема людина, яка займається їхнім копіюванням. Це одна з базових професій у виробничій сфері – поряд із десятками інших простих спеціальностей.
2. Овоскопувальник яєць
Працівник перевіряє яйця за допомогою овоскопа – спеціального приладу, який просвічує їх і допомагає виявити тріщини, дефекти чи визначити свіжість. Саме завдяки таким фахівцям покупці рідко знаходять у коробці щось несподіване.
3. Кар’єрник
Назва може ввести в оману, але мова не про HR-консультанта. Кар’єрник працює у кар’єрі – на видобутку корисних копалин. Він виконує базові операції: розробляє ґрунт, переміщує породу, допомагає в процесах видобутку.
4. Збиральник грошей
Йдеться не про банківських інкасаторів, а про людей, які обслуговують автомати з іграшками, турнікети чи платіжні пристрої в ТРЦ та супермаркетах. Саме вони регулярно вилучають звідти готівку.
5. Клеїльник міканітів
Це фахівець, який наносить електроізоляційний матеріал (міканіт) на деталі електромашин, трансформаторів чи нагрівачів. Його робота – зробити обладнання безпечним для подальшої експлуатації.
Новини ринку праці в Україні
З 14 березня в Україні вводять нові правила призупинення трудових договорів під час воєнного стану з максимальним терміном 90 днів. Новий Трудовий кодекс, ухвалений 7 січня, спрямований на реформу ринку праці та адаптацію до сучасних умов.
Роботодавці в Україні все частіше шукають кандидатів окремої вікової категорії, а саме людей 55+ та пенсіонерів. Особливо цінуються такі працівники у промисловості, будівництві, транспорті та агросекторі, де важливі знання процесів і відповідальність.
Ринок праці в Україні відновився на 95% у 2025 році, із значним попитом на деякі професії. Зросла частка вакансій без вимоги досвіду з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му.
Державна служба зайнятості в Україні відзначила дефіцит кадрів у деяких професіях, як, наприклад, водії чи продавці продовольчих товарів. Найбільш затребуваними залишатимуться також кухарі, бухгалтери, швачки.