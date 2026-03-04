Збиральник грошей і не тільки: незвичні професії в Україні, які вас точно здивують

За січень 2026 року Державна служба зайнятості виставила понад 4,6 тисячі різних вакансій. У списку – звичні для ринку кухарі, бухгалтери, слюсарі чи адміністратори, проте є й вакансії, які виявляться незвичними для більшості українців.

Ринок праці: незвичайні вакансії в Україні

На ринку трапляються й такі професії, про існування яких багато хто навіть не здогадується, пише Державна служба зайнятості.

Ось кілька найбільш незвичних пропозицій:

1. Копіювальник

Ця робота досі актуальна на промислових підприємствах. Там, де є гори креслень, схем, актів і технічної документації, потрібна окрема людина, яка займається їхнім копіюванням. Це одна з базових професій у виробничій сфері – поряд із десятками інших простих спеціальностей.

2. Овоскопувальник яєць

Працівник перевіряє яйця за допомогою овоскопа – спеціального приладу, який просвічує їх і допомагає виявити тріщини, дефекти чи визначити свіжість. Саме завдяки таким фахівцям покупці рідко знаходять у коробці щось несподіване.

3. Кар’єрник

Назва може ввести в оману, але мова не про HR-консультанта. Кар’єрник працює у кар’єрі – на видобутку корисних копалин. Він виконує базові операції: розробляє ґрунт, переміщує породу, допомагає в процесах видобутку.

4. Збиральник грошей

Йдеться не про банківських інкасаторів, а про людей, які обслуговують автомати з іграшками, турнікети чи платіжні пристрої в ТРЦ та супермаркетах. Саме вони регулярно вилучають звідти готівку.

5. Клеїльник міканітів

Це фахівець, який наносить електроізоляційний матеріал (міканіт) на деталі електромашин, трансформаторів чи нагрівачів. Його робота – зробити обладнання безпечним для подальшої експлуатації.

