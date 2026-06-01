Платять 60 тисяч, але працювати нікому: одна з ключових галузей терміново шукає кадри
Українські агропідприємства дедалі гостріше відчувають нестачу працівників. Попри зарплати, які в окремих випадках сягають 60 тисяч грн на місяць, багато вакансій залишаються відкритими протягом кількох місяців.
Чому в агросекторі виник кадровий голод?
Майже 75% агрокомпаній стикаються з нестачею персоналу, а деякі вакансії залишаються відкритими протягом кількох місяців через відсутність кандидатів, пише OBOZ.
Дивіться також Молодь виїжджає за кордон – як це вдарило по українському бізнесу
Найскладніша ситуація в цій галузі зберігається, бо мобілізація значно скоротила кількість чоловіків у віці 25 – 45 років – найпродуктивнішої категорії працівників. Також серед основних причин:
- демографічний спад 1990-х років, через який на ринок виходить менше молодих фахівців;
- трудова міграція за кордон;
- перехід спеціалістів до інших галузей із більш прогнозованими умовами роботи.
У першому кварталі 2026 року українські роботодавці пропонували майже 148 тисяч вакансій у сільському господарстві, однак закрити вдалося лише 61 тисячу – понад половина посад залишаються вакантними,
– пишуть у виданні.
Як найдефіцитніші професії і скільки платять в агросекторі?
Найбільший кадровий голод агрокомпанії сьогодні відчувають серед технічних і вузькопрофільних спеціалістів. Через нестачу кадрів роботодавці не лише підвищують зарплати, а й пропонують додаткові бонуси – житло, харчування, компенсацію пального та навчання.
- Механізатор
Зараз це одна з найбільш затребуваних вакансій професій: дефіцит фахівців на цих позиціях настільки великий, що на багато вакансій взагалі немає кандидатів.
Зарплата механізатора стартує від 25 000 гривень і може сягати 45 000 гривень залежно від сезону та розміру підприємства. Додатково часто надають безкоштовне житло, харчування та паливо.
- Оператор агродронів
Професія оператора агродрона виникла всього два роки тому, але вже стала однією з найдефіцитніших. Навчання триває 1 – 3 місяці, а заробітна плата коливається в межах 20 000 – 35 000 гривень. Попит на таких фахівців перевищує пропозицію в кілька разів і далі зростає.
- Агроном
Він працює з цифровими картами полів, аналізує супутникові дані, контролює внесення добрив і застосовує технології точного землеробства. Залежно від досвіду та кваліфікації агрономи сьогодні можуть заробляти від 30 до 55 000 гривень на місяць.
- Агрохімік
Попит на таких фахівців залишається стабільно високим через необхідність підвищувати ефективність виробництва. Серед основних завдань – аналіз ґрунтів, розрахунок норм внесення добрив тощо. Початкова зарплата складає 18 000 – 25 000 гривень, а за рік набутого досвіду можна перейти на значно вищу позицію.
- Фахівці із зернової логістики та елеваторів
Через великі обсяги експорту та перевезень аграрний бізнес потребує все більше спеціалістів у сфері логістики. Оператор початкового рівня може розраховувати на 13 000 гривень, а керівник лабораторії – до 60 000 гривень.
Посада логіста зернового трейдера поєднує аналітику, переговори і знання ринку, стартова зарплата – 20 000 – 28 000 гривень з перспективою вирости до понад 50 000 грн за 2 – 3 роки досвіду.
Що треба знати про ринок праці в Україні?
Попит на віддалену роботу в Україні перевищує пропозицію, водночас лише 7% вакансій є дистанційними. Дистанційна робота популярна через війну, релокацію, бажання гнучкого графіка та обмеження для певних груп населення.
Український ринок фрилансу дедалі активніше рухається у бік вузької експертизи. Тому сьогодні фахівці, які мають глибоку спеціалізацію у своїй ніші, можуть отримувати 2 – 3 тисячі доларів на місяць і більше. Фактично ринок дедалі активніше переходить від універсальності до експертності.
Лише 13% українських роботодавців готові наймати трудових мігрантів, хоча кадровий дефіцит змушує переглядати підходи до пошуку персоналу. Промислові підприємства стикаються з кадровою кризою у таких професіях, як оператори виробничих ліній, слюсарі, електрики, механіки, інженери та технологи.