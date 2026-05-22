Новий підхід Польщі: яку умову висувають роботодавці під час пошуку працівників

Польща активно змінює підхід до ситуації на ринку праці. Роботодавці дедалі частіше шукають працівників на тимчасову зайнятість.

Попит на тимчасових працівників

Про те, яка ситуація на польському ринку праці, пише NV Бізнес.

Євген Кіріченко, засновник міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal розповів, що у 2026 році в Польщі лише поширюється тренд на тимчасову зайнятість. За словами фахівця така тенденція стала більш помітною наприкінці 2025 року. У квітні попит на таке працевлаштування зріс на 10%.

Сьогодні польський бізнес працює в умовах високої макроекономічної невизначеності. Компанії стикаються зі зростанням витрат, дорогим персоналом, нестабільним попитом та обережніше підходять до інвестицій. У таких умовах роботодавці дедалі більше цінують можливість швидко адаптувати масштаби найму до ринкової ситуації,

– зазначив Кіріченко.

Найбільший попит Польща нині фіксує у:

логістиці;

складському секторі;

легкій промисловості;

e-commerce;

харчовій переробці;

сфері послуг.

Активно шукають працівників також у роздрібній торгівлі. Особливо в час сезонного зростання продажів.

Затребувані спеціальності:

складські працівники;

комплектувальники замовлень;

виробничий персонал;

оператори ліній та обладнання;

працівники харчової промисловості;

допоміжний персонал у логістиці й транспорті;

технічні працівники та сезонний персонал у готельно-ресторанному бізнесі.

За словами Кіріченка, на ринку тимчасової зайнятості переважають виробництво, логістика та склади. Основні причини цього – висока плинність кадрів, сезонні зміни в попиті та потреба безперервного забезпечення операційної діяльності.

Компаніям усе частіше потрібна можливість швидко збільшувати або скорочувати кількість персоналу залежно від бізнес-ситуації. Саме тому тимчасова зайнятість стає для багатьох роботодавців інструментом управління ризиками та збереження операційної гнучкості,

– пояснив засновник Gremi Personal.

Змінилася також позиція працівника. Раніше враховували погодинну ставку, а тепер:

стабільність співпраці;

легальність працевлаштування;

графік;

швидкість рекрутингу;

додаткові соцгарантії.

Типовим стало те, що роботодавці активно пропонують бонуси за відвідуваність. Також можуть надати житло, транспорт. Частіше погоджують гнучкий графік чи спрощені системи працевлаштування.

Іноземні працівники в Польщі

На тлі таких змін на ринку у Польщі зростає кількість іноземних працівників. За перший квартал 2026 року в річному вимірі ринок праці розширився на 8,6% застрахованих іноземних працівників. Це приблизно +1,295 мільйона людей.

Зауважте! У кінці 2025 року рівень приросту показника був на рівні 7,9%.

За словами Кіріченко, ще біль активно на польському ринку праці зростає кількість українських працівників. Протягом першого кварталу 2026 року чисельність працівників з України у Польщі зросла на 9,7% у річному вимірі (до 865 тисяч людей).

У таких умовах рішення польського уряду продовжити для українців спрощений доступ до ринку праці без необхідності отримання окремого дозволу виглядає цілком прагматичним кроком для підтримки економіки та компенсації дефіциту кадрів,

– засновник компанії з працевлаштування.

Зокрема відомо, що польська влада нині працює на цифровізацію процедур. Очікується, що це дозволить більш швидко закривати кадрові питання в період високого попиту на працівників.

Дефіцит кадрів в Україні

Україна має схожу ситуацію з великим попитом на працівників та меншою кількістю відповідних кандидатів на посади. Так, останнім часом ширилась інформація щодо трудових мігрантів в Україні, які нібито можуть виправити ситуацію.

Водночас у Міністерстві економіки зазначали, що трудові мігранти не є пріоритетом для України. Нині стоїть завдання повертати українців з-за кордону. Але звичайно, для цього потрібно створити відповідні умови.