Попит шалено зросте: за ким роботодавці України перш за все "полюватимуть" після війни

Після завершення війни український ринок праці може суттєво змінитися. Найбільший попит роботодавців очікується у сферах, які вже довели свою ефективність під час повномасштабного вторгнення, Юлія Свириденко назвала навіть конкретні професії.

Які професії будуть найзатребуваніші після війни?

Для України вже моделюють стратегію економічного розвитку після завершення війни, аби швидше відновитися. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила під час форуму "Освіта нової України 2.0", пише "Укрінформ".

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Ми змоделювали стратегію, що може бути після завершення війни, як ми відновлюватимемося, на яких підвалинах, які сектори будуть більш прогресивними,

– каже очільниця уряду.

За її словами, це будуть, зокрема:

енергетика,

машинобудування,

IT,

defense tech,

"tech" загалом.

Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися,

– підкреслила Свириденко.

Скільки працівників потребує Україна для зростання економіки?

За словами Юлії Свириденко, йдеться про близько 4,5 мільйона людей. Деталі передали кореспонденти Новини.Live 8 червня.

Розв'язувати проблему планують не лише шляхом працевлаштування людей старшого віку. Одним із ключових завдань вважають повернення громадян з-за кордону, чому сприятиме створення гідних умов для життя та роботи, зокрема завдяки різноманітним програмам підтримки.

Я впевнена, що силоміць нікого не повернемо… Безумовно, людей цікавить житло, адже дуже багато тих, хто втратив його. У нас діє "єВідновлення", іпотечна програма "єОселя",

– наголосила посадовиця.

Наразі ж на підконтрольній території країни перебуває близько 30 мільйонів людей, але офіційно з них працюють лише 10,5 мільйона, ще орієнтовно 2,6 мільйона мають тіньову зайнятість. При цьому внутрішній кадровий резерв оцінюють щонайменше у 2 мільйони осіб – це переважно молодь та люди старшого віку.

Що ще відомо про ринок праці 2026?