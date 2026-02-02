"Такого не було ніколи": ринок легальних сигарет в Україні стрімко скорочується

Ринок легальних сигарет останні два роки в України скорочується на 10 – 15% щорічно, що є занадто великими показником. Усе через те, що нелегальний тютюновий ринок набирає все більше обертів.

Як і чому українці обирають нелегальні сигарети замість легальних?

Така ситуація на тютюновому ринку України спостерігається вперше, пише "Інтерфакс-Україна".

Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних сигарет скорочувався на 10 – 15% на рік,

– каже гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

За його словами, споживачі обирають нелегальний ринок, бо через підвищення акцизів різниця в ціні легального та нелегального продукту значно виросла.

70% сигарет – це низькоціновий сегмент. Це люди, які приходять в точку продажу і питають: дайте мені найдешевші сигарети. На сьогодні вони отримують нелегальні сигарети по 70 – 78 гривень (за пачку), коли по закону сигарети не можуть коштувати сьогодні менше ніж 125 гривень,

– розповів Барабаш.

Так, з 1 січня 2026 року через чергову індексацію акцизів легальні сигарети подорожчали на 15 – 17%.

Протидія тіньовому ринку сигарет

Ринок тютюнових виробів залишається одним із найбільш тінізованих, що означає мільярдні втрати бюджету, неконтрольований обіг підакцизної продукції та нерівні умови для легального бізнесу, пише БЕБ.

Так, у 2025 році за фактами незаконного обігу тютюнових виробів до ЄРДР внесли 304 кримінальні провадження, з яких 170 скерували до суду. Загальна орієнтовна вартість вилучених товарів становить 2,234 мільярди гривень, що майже на 60% більше, ніж у 2024 році (1,4 млрд грн).

За рік припинили роботу 28 промислових виробничих ліній та вилучили:

Сигарети: 2 074 533 пачок;

Тютюн : 351 072 кілограми;

Марки акцизного податку: 9 590 580 штук;

Паперові гільзи: 2 540 000 штук;

Упакування: 4 542 939 штук;

Фільтр-палички: 497 623 коробки.

